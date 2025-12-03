Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął bulwersującą decyzję, wykluczając koła poselskie: Razem, Wolni Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej z Koła Seniorów. Spotkała się ona ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony zwalczanych polityków. „Wróciła komuna i wróciły tamtejsze zwyczaje. Opozycja się nie liczy, opozycję trzeba marginalizować” - wskazał Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów. Głos zabrał także prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Dać komuchowi trochę władzy, to zawsze skorzysta” - zaznaczył.
Polityk, który sam ledwo dostał się do Sejmu, jako lider ugrupowania nie będąc nawet najlepszych na własnej liście, swoją decyzję tłumaczył tym, że nie będzie zapraszał „żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyborów dwa lata temu”.
Ograniczona demokracja
Czarzasty przekonywał, że ma prawo zaprosić na Konwent Seniorów koła i kluby, które powstały w trakcie kadencji Sejmu, ale z niego nie skorzysta. Ponadto, mówiąc o swej decyzji dotyczącej koła Konfederacja Korony Polskiej, marszałek Sejmu powiedział, że partia Grzegorza Brauna funkcjonuje jego zdaniem „na pograniczu agentury rosyjskiej i na pograniczu delegalizacji”.
Odnosząc się do decyzji Czarzastego, wiceprzewodniczący koła Konfederacja Korony Polskiej Roman Fritz powiedział PAP, że „ogranicza ona proces demokratyczny w Polsce”.
Mali ludzie mają małe narzędzia, tyle
— dodał.
Małostkowa decyzja
Przewodnicząca koła Razem Marcelina Zawisza stwierdziła, że decyzja ta jest „kompletnie małostkowa”, ponieważ sprawy omawiane na Konwencie Seniorów mają charakter czysto techniczny i informacyjny.
Tam omawiamy harmonogram Sejmu oraz wnioski, które wpłynęły o uzupełnienie porządku obrad, żeby taki czy inny projekt ustawy był procedowany albo żeby zdjąć coś z porządku — powiedziała.
Zapytana, dlaczego marszałek zdecydował, że koła nie będą zapraszane na Konwent Seniorów, zwróciła uwagę na wyrażoną na konferencji prasowej ocenę Czarzastego dotyczącą Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Mówi to marszałek Sejmu wybrany przez większość rządzącą, która ma władzę nad służbami. Jeżeli kogoś się podejrzewa o działania agenturalne, to ja oczekuję, że służby zajmą się tym priorytetowo. Konwent Seniorów nie jest od tego
— powiedziała posłanka Razem.
Zawisza odniosła się do tej sprawy także we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Właśnie sie dowiedzieliśmy (bo nie możemy już uczestniczyć w Konwentach), że nie będzie możliwości zabrania głosu przy głosowaniu poprawek do budżetu. Więc jak będzie np. głosowana poprawka w sprawie przeznaczenia na ochronę zdrowia dodatkowych 23 mld zł to posłowie nie będą mogli nawet usłyszeć argumentacji, która za nią stoi. To jest ta nowa demokratyczna jakość
— wskazała.
Komuna wróciła
Przewodniczący koła Wolni Republikanie Jarosław Sachajko ocenił z kolei, że marszałek Sejmu robi wszystko, aby „opozycji nie było”.
Wróciła komuna i wróciły tamtejsze zwyczaje. Opozycja się nie liczy, opozycję trzeba marginalizować. Pan marszałek robi wszystko ku temu, żeby parlament przestał funkcjonować na zasadach demokracji. Wrócił pan marszałek, wróciła też demokracja ludowa, czyli brak demokracji
— powiedział Sachajko PAP.
Głos zabrał także należący do tego koła Paweł Kukiz.
Świetny sobie znalazł pretekst, żeby niszczyć Adriana Zandberga i prawdziwą Lewicę - „partia Brauna jako agentura rosyjska powodem marginalizacji wszelkich sejmowych Kół”. Lenin by tego nie wymyślił ani Breżniew. Ale ich uczeń dał radę. Prawie jak Stalin
— wskazał.
„Dać komuchowi trochę władzy…”
Do sprawy odniósł się także prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł PiS.
Tow. Czarzasty wyrzucił z Konwentu koła Kukiza, Brauna i Zandberga. Dać komuchowi trochę władzy, to zawsze skorzysta… Efekt będzie taki, że im wzrośnie, ale może o to mu chodzi…
— napisał w serwisie X.
