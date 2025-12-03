Waldemar Żurek uznał, że jego wniosek o postawie przed Trybunałem Stanu prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego nie został prawidłowo rozpatrzony. Zapowiedź Prokuratora Generalnego o ponownym wysłaniu wniosku spotkała się z odpowiedzią TK. „W związku z komunikatem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka Trybunał Konstytucyjny informuje, że ewentualny ponowny wniosek w sprawie immunitetu sędziego TK Bogdana Święczkowskiego będzie bezprzedmiotowy, ponieważ pierwotny wniosek został skutecznie rozpoznany” - poinformował na swych stronach Trybunał Konstytucyjny.
W połowie października Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Waldemar Żurek chce pociągnąć sędziego Święczkowskiego do odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem przez służby systemu Pegasus w czasie, gdy był Prokuratorem Krajowym. Żurek z uporem dziecka - wbrew logice prawa - chce wysłać ten sam wniosek ponownie.
Uchwała o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego TK Bogdana Święczkowskiego nie została podjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji nie wywołuje skutków prawnych
— uważa neo-Prokuratura Krajowa. Skąd takie twierdzenia?
Należy stwierdzić, że nie wszyscy sędziowie podejmujący decyzję w przedmiocie immunitetu Bogdana Święczkowskiego zapoznali się z pełnym materiałom dowodowym wspierającym wniosek prokuratora, a tym samym nie dochowali należytej staranności i rzetelności niezbędnych do podjęcia decyzji w sposób bezstronny i merytoryczny (…) W obrocie prawnym nie istnieje uchwała w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziemu Bogdanowi Święczkowskiemu, a zatem postępowanie w tym przedmiocie nie zostało prawomocnie zakończone
— utrzymuje neo-PK twierdząc, że z dokumentami dowodowymi o charakterze niejawnym, które znajdują się w kancelarii tajnej Prokuratury Krajowej, zapoznało się trzech sędziów TK na dziesięciu.
Kolejny wniosek będzie bezprzedmiotowy
Na dzisiejszy komunikat neo-PK zareagował Trybunał Konstytucyjny, przypominając Waldemarowi Żurkowi obowiązujące zasady prawa.
W związku z komunikatem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka Trybunał Konstytucyjny informuje, że ewentualny ponowny wniosek w sprawie immunitetu sędziego TK Bogdana Święczkowskiego będzie bezprzedmiotowy, ponieważ pierwotny wniosek został skutecznie rozpoznany
— podkreśla Trybunał Konstytucyjny.
Bezprecedensową jest przy tym zapowiedź Prokuratora Generalnego o skierowaniu kolejnego wniosku do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego „spełniającego” jego oczekiwania
— czytamy w komunikacie Trybunału konstytucyjnego, w którym podkreśla się, że sędziowie bardzo dokładnie zapoznali się z materiałem przedstawionym przez prokuraturę.
Wniosek Prokuratora Generalnego został rozpatrzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK 15 października 2025 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wbrew twierdzeniom podanym przez Prokuratora Generalnego sędziowie TK wnikliwie zapoznali się z materiałami dotyczącymi rozpatrywanej sprawy. Dygresje Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaangażowania się sędziów Trybunału Konstytucyjnego w lekturę przekazanych materiałów są niestosowne
— brzmi dalsza część komunikatu Trybunału Konstytucyjnego.
Stanowisko prezes TK
Reagując na próbę postawienia przed Trybunałem Stanu prezes TK sędzia Bogdan Święczkowski nazwał usiłowania Żurka „gorszącą polityczną hucpą uwłaczającą przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje”.
Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa
— ocenił we wrześniu prezes Święczkowski.
Robert Knap
