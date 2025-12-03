Tego jeszcze nie grali! Wrzosek odpowiada przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa i... udaje niszczarkę? "Tnę zasięgi"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Ewa Wrzosek "tnie zasięgi"/Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka na proteście / autor: X:@e_wrzosek/Fratria
Ewa Wrzosek "tnie zasięgi"/Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka na proteście / autor: X:@e_wrzosek/Fratria

Prokurator Ewa Wrzosek, od niedawna zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości, postanowiła odpowiedzieć na jeden z wpisów Dagmary Pawełczyk-Woickiej, przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. I jest to odpowiedź - delikatnie mówiąc - dość dziwna. Wrzosek opublikowała bowiem w sieci filmik, na którym siedzi przy biurku, gdzie piętrzą się ścinki z niszczarki. Sama trzyma w ręku kartkę papieru i nożyczki oraz obwieszcza, że „tnie zasięgi neo-KRS”.

30 listopada przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka napisała na platformie X:

Właśnie się dowiedziałam, że mam cięte ręcznie zasięgi, bo piszę o sędziach i sporze o Krajową Radę Sądownictwa w Polsce.

Wrzosek zamieściła infantylny filmik

Na ten wpis odpowiedziała dziś Ewa Wrzosek, prokurator niedawno delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, na stanowisko radcy generalnego w biurze szefa tego resortu, Waldemara Żurka. MS informowało, że jedno z zadań Wrzosek na tym stanowisku to: „merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową”. Logika nakazywałaby sądzić, że tak odpowiedzialne stanowisko nie obejmuje raczej nagrywania „śmiesznych” filmików idealnych na TikToka. A jednak kolejny raz okazuje się, że działania tej ekipy rządzącej i jej nominatów nie zawsze muszą mieć coś wspólnego z jakąkolwiek logiką.

Wrzosek zamieściła na portalu X krótkie nagranie. Widzimy tam prokurator siedzącą przy biurku, na którym piętrzą się ścinki z niszczarki, widać też dwie pary nożyc przeznaczonych raczej do cięcia materiałów cięższego kalibru niż kartki papieru. Ewa Wrzosek sama trzyma w rękach kartkę, którą również tnie kolejną parą nożyczek.

Ewo, a co ty robisz?

— pyta głos spoza kadru.

Tnę zasięgi neo-KRS

— odpowiada prokurator.

Uwagę zwraca również dziwaczna czcionka, jaką zapisany został - prawdopodobnie przeklejony z portalu X - wpis Dagmary Pawełczyk-Woickiej.

To już nie jest nawet śmieszne”

Pojawiły się już pierwsze komentarze.

Szalenie zajęci urzędnicy z MS

— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i wPolsce24.

Czy są w Polsce jakieś przepisy o obowiązkowych okresowych badaniach psychologicznych prokuratorów?

— pytał były poseł Dariusz Lipiński.

Pani Prokurator, to już nie jest nawet śmieszne. To jest aktualny obraz wymiaru sprawiedliwości

— ocenił adwokat Jędrzej Śliwa.

Widzę, że Ministerstwo Sprawiedliwości to świetne miejsce do nadrabiania młodzieńczych marzeń o licealnym kółku teatralnym

— skomentował Marcin Wątrobiński.

CZYTAJ TAKŻE:

-Prokurator Wrzosek w rewolucyjnym zapale. Fantazjuje o rozliczeniu opozycji. „Ala Capone też nie wsadzono za całkoształt”

-I jak tu liczyć na obiektywizm prokuratury Żurka? Wrzosek w żenujący sposób kpi z Ziobry: „Tchórz zwyczajny”. Burza w sieci

A może prokurator Wrzosek po prostu - na wypadek ewentualnej zmiany władzy - myśli także o nowej ścieżce kariery? Infantylizm niektórych wypowiedzi i działań sugeruje, że mogłaby świetnie odnaleźć się jako TikTokerka. Mogłaby na przykład nazwać swoje konto „Harcowniczka”, bo tak swego czasu określił ją minister Waldemar Żurek.

X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych