Prokurator Ewa Wrzosek, od niedawna zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości, postanowiła odpowiedzieć na jeden z wpisów Dagmary Pawełczyk-Woickiej, przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. I jest to odpowiedź - delikatnie mówiąc - dość dziwna. Wrzosek opublikowała bowiem w sieci filmik, na którym siedzi przy biurku, gdzie piętrzą się ścinki z niszczarki. Sama trzyma w ręku kartkę papieru i nożyczki oraz obwieszcza, że „tnie zasięgi neo-KRS”.
30 listopada przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka napisała na platformie X:
Właśnie się dowiedziałam, że mam cięte ręcznie zasięgi, bo piszę o sędziach i sporze o Krajową Radę Sądownictwa w Polsce.
Wrzosek zamieściła infantylny filmik
Na ten wpis odpowiedziała dziś Ewa Wrzosek, prokurator niedawno delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, na stanowisko radcy generalnego w biurze szefa tego resortu, Waldemara Żurka. MS informowało, że jedno z zadań Wrzosek na tym stanowisku to: „merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową”. Logika nakazywałaby sądzić, że tak odpowiedzialne stanowisko nie obejmuje raczej nagrywania „śmiesznych” filmików idealnych na TikToka. A jednak kolejny raz okazuje się, że działania tej ekipy rządzącej i jej nominatów nie zawsze muszą mieć coś wspólnego z jakąkolwiek logiką.
Wrzosek zamieściła na portalu X krótkie nagranie. Widzimy tam prokurator siedzącą przy biurku, na którym piętrzą się ścinki z niszczarki, widać też dwie pary nożyc przeznaczonych raczej do cięcia materiałów cięższego kalibru niż kartki papieru. Ewa Wrzosek sama trzyma w rękach kartkę, którą również tnie kolejną parą nożyczek.
Ewo, a co ty robisz?
— pyta głos spoza kadru.
Tnę zasięgi neo-KRS
— odpowiada prokurator.
Uwagę zwraca również dziwaczna czcionka, jaką zapisany został - prawdopodobnie przeklejony z portalu X - wpis Dagmary Pawełczyk-Woickiej.
„To już nie jest nawet śmieszne”
Pojawiły się już pierwsze komentarze.
Szalenie zajęci urzędnicy z MS
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i wPolsce24.
Czy są w Polsce jakieś przepisy o obowiązkowych okresowych badaniach psychologicznych prokuratorów?
— pytał były poseł Dariusz Lipiński.
Pani Prokurator, to już nie jest nawet śmieszne. To jest aktualny obraz wymiaru sprawiedliwości
— ocenił adwokat Jędrzej Śliwa.
Widzę, że Ministerstwo Sprawiedliwości to świetne miejsce do nadrabiania młodzieńczych marzeń o licealnym kółku teatralnym
— skomentował Marcin Wątrobiński.
A może prokurator Wrzosek po prostu - na wypadek ewentualnej zmiany władzy - myśli także o nowej ścieżce kariery? Infantylizm niektórych wypowiedzi i działań sugeruje, że mogłaby świetnie odnaleźć się jako TikTokerka. Mogłaby na przykład nazwać swoje konto „Harcowniczka”, bo tak swego czasu określił ją minister Waldemar Żurek.
