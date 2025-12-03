„Na nowo pokazujemy, jak ważny jest dla nas format Grupy Wyszehradzkiej i w jak wielu sprawach Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy mogą mówić w istocie jednym głosem. Zacznę od współpracy energetycznej, m.in. o niej rozmawialiśmy w czasie naszego spotkania. Naszym wspólnym interesem jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych między krajami regionu, w tym także połączeń gazowych oraz w zakresie energii elektrycznej. Niepodległość energetyczna jest wyrazem suwerenności każdego z naszych państw. Jest to jednym z działań priorytetowych, szczególnie dla Polski, które musimy kontynuować” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu.
Szczyt prezydentów państw V4 odbywa się w historycznej stolicy Węgier Ostrzyhomiu. Biorą w nim udział prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier – Karol Nawrocki, Petr Pavel, Peter Pellegrini oraz Tamas Sulyok.
„Polska może być hubem”
Jak wskazał prezydent Karol Nawrocki, „Polska, która ma bezpośredni dostęp do morza, jest także współodpowiedzialna za dostarczanie energii, gazu do naszego regionu”.
Polska może być hubem dla naszego regionu i już poczyniłem wstępne ustalenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Oczywiście mamy świadomość, że musi to być oferta konkurencyjna, oferta, która da możliwość rozwijania gospodarek. Cel jest oczywiście jasny. Chodzi o systematyczne ograniczenie rosyjskich wpływów w Europie, co jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich naszych państw
— mówił prezydent.
Rosyjski imperializm
Zaznaczył, że „bezsprzecznie największym z wyzwań jest odradzający się rosyjski imperializm”.
Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie pomiędzy Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną prowadzone przez służby rosyjskie w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce, są coraz bardziej zuchwałe. Podzieliłem się tym, jak ataki sabotażowe wpływają na funkcjonowanie państwa polskiego
— powiedział Karol Nawrocki.
W naszych rozmowach wyraziłem też przekonanie, że tylko utrzymanie silnej obecności Stanów Zjednoczonych i NATO w naszej części Europy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i obronę przed zagrożeniem rosyjskim
— podkreślił.
Transformacja gospodarcza
Prezydent RP wskazał także, że „Polska, Czechy, Słowacja i Węgry przeszły w ciągu ostatnich dwóch dekad prawdziwą transformację gospodarczą, która stanowi model dla wielu państw na świecie”.
Myślę, że z wielką dumą patrzymy na nasze gospodarki, na to, jak rozwijają się nasze państwa, szczególnie po roku 1989. Mam głębokie przekonanie, że ten szczyt jest także dowodem naszej prężności ekonomicznej i gotowości do dalszej współpracy
— ocenił Karol Nawrocki.
Oprócz wymiaru gospodarczego rozmawialiśmy także o innych ważnych kwestiach, które nie budzą większych wątpliwości między nami. A jest to polityka klimatyczna Unii Europejskiej, którą jesteśmy wszyscy zaniepokojeni, kwestia zielonych podatków ETS 2 czy kwestie migracyjne, przed którymi chcemy ochronić nasze państwa
— zaznaczył.
Obecność w Unii Europejskiej
Prezydent mówił także, że „Grupa Wyszehradzka jest także forum do tego, aby w imieniu Europy Środkowej mówić o tym, co wymaga konstruktywnej krytyki w ramach UE”.
Jesteśmy zwolennikami bycia w Unii Europejskiej, ale demokracja polega na tym, że można korzystać z dialogu, dyskusji. Po to jest V4, abyśmy mieli odwagę i siłę powiedzieć naszym partnerom z Europy Zachodniej, że kwestie migracyjne, klimatyczne nam nie odpowiadają, czy kwestie centralizacji UE nie są w zakresie naszej wizji przyszłości
— podkreślił Karol Nawrocki.
To nie jest narracja antyeuropejska
— dodał.
Natalia Wierzbicka
