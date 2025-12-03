Trybunał Konstytucyjny orzekł, że cele i działalność funkcjonującej od 2002 r. Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z polską konstytucją. Taka decyzja prowadzi do delegalizacji tego ugrupowania. Postanowienie w sprawie wykreślenia KPP z rejestru partii sąd ma teraz wydać niezwłocznie. „W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy” - ówiła w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Krystyna Pawłowicz.
Rozprawy w sprawie zbadania niekonstytucyjności celów i działań Komunistycznej Partii Polski TK przeprowadził w dniach 1 października oraz 3 grudnia 2025 r. Dziś wydał orzeczenie w pełnym składzie pod przewodnictwem prezesa sędziego Bogdana Święczkowskiego.
Cele i działalność Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
— orzekł Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził niedopuszczalność odwoływania się w programowych publikacjach, wypowiedziach i innego rodzaju formach aktywności politycznej do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz prezentowaniu założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa.
W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski
— mówiła w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Krystyna Pawłowicz.
Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, „jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji”. Ewidencję partii politycznych prowadzi VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy – Sekcja ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie.
Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152. Została wpisana do tego rejestru w październiku 2002 r. Siedzibę ma w Tarnowskich Górach.
Przedstawicieli Żurka nie było w TK
Pierwszy wniosek w sprawie zdelegalizowania KPP złożył w 2020 r. ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, a w ostatnich dniach analogiczny wniosek złożył także prezydent Karol Nawrocki.
Prokuratura Krajowa w 2020 r. informowała, że działania PG wobec KPP zostały podjęte na wniosek osób fizycznych.
W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP
— przekazywała ówczesna prokuratura. Od czasu dojścia do władzy Donalda Tuska przedstawiciele Prokuratora Generalnego - dziś Waldemara Żurka - nie pojawiają się na rozprawach w TK. Tymczasem stawiennictwo wnioskodawcy na rozprawie przed Trybunałem w takiej sprawie jest obowiązkowe. Obecni byli przedstawiciele prezydenta RP, który odniósł się do celów i działań KPP.
Mają hymn, „Międzynarodówkę” - „Bój to będzie nasz ostatni” i o to wnoszę, aby TK zakończył ten bój, żeby stosując przepisy konstytucji był to ostatni akord legalnego istnienia i działania w Polsce partii pod nazwą Komunistyczna Partia Polski
— mówił przed TK jeden z przedstawicieli prezydenta, konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek.
