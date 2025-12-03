Jeśli Tusk, Kosiniak-Kamysz, Grabiec, Szłapka i inni małosprytni z rządu i okolic uważają, że zaszachują Niemców moralnie, to robią z siebie durniów.
Żałość i politowanie bierze, słuchając, jak rządowe i okołorządowe lizusy Donalda Tuska tłumaczą jego zapowiedź ewentualnego wypłacenia przez Polskę zadośćuczynienia żyjącym jeszcze pokrzywdzonym i poszkodowanym ofiarom wojny i niemieckiej okupacji. Mimo że sprawa jest bardzo poważna, ta obrona Tuska wywołuje też wybuchy śmiechu. Wykombinowały Tuskowe lizusy, że ich pryncypała zastawił bardzo sprytną pułapkę na kanclerza Friedricha Merza i Niemców w ogóle. I zaczęły się prześcigać w chwaleniu geniuszu pryncypały, a jednocześnie ironizować, że wielu się na tym geniuszu nie poznało, szczególnie takiego zaszachowania przez niego Niemców, że już się nie podniosą.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747302-merz-wie-ze-moze-ignorowac-prowokacje-intelektualne-tuska