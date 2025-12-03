„Donalda Tuska bardziej interesuje los zwierząt niż los ludzi, ponieważ nie widziałem podobnych wpisów w sprawie służby zdrowia czy pacjentów, którzy umierają w związku z tym, że nie mogą się doczekać na zaplanowane wcześniej zabiegi” – mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek ocenił na antenie Telewizji wPolsce24, jakie są szanse, że na tym posiedzeniu Sejmu zamrażarka marszałka Włodzimierza Czarzastego zostanie chociaż częściowo opróżniona.
Mam nadzieję, że Sejm pod przywództwem marszałka Czarzastego będzie miał czas, żeby zająć się sprawą Funduszu Medycznego, ponieważ sytuacja w służbie zdrowia nie jest łatwa. Z każdym kolejnym tygodniem bardzo mocno się pogarsza, a ludziom funduje się różnego rodzaju tematy zastępcze
— zauważył Rafał Bochenek.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747300-bochenek-tuska-bardziej-interesuje-los-zwierzat-niz-ludzi