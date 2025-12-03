„Polska nie tylko nie musi, ale nie może wypłacać „zadośćuczynień” tylko z tego powodu, że sędzia wydał orzeczenie” - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca RKS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. To jej reakcja na publikację portalu OKO.press, która straszy sędziów Sądu Najwyższego koniecznością zapłacenie zadośćuczynień tylko za to, że orzekają. „Odszkodowania za bycie sędzią i orzekanie to prawnicza hucpa. Wielopoziomowy absurd prawniczy” - skomentował publikację sędzia SN prof. Kamil Zaradkiewicz.
Sąd Najwyższy podejmuje dziś niezwykle ważną dla polskiego wymiaru sprawiedliwości decyzję. Dotyczy ona wydawanych przez TSUE i ETPCz wyroków, które bezprawnie ingerują w nasz system sądownicwa. Nad uchwałą, która ma się stać obowiązującą sądy zasadą prawną, debatują sędziwe z połączonych izb SN Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Uderzenie w sędziów SN
To właśnie w tych sędziów uderzył dziś portal OKO.press, publikując listę 42 nazwisk tzw. neo-sędziów, którzy według oczekiwań Waldemara Żurka, mają zapłacić odszkodowania za to, że w ogóle orzekali. OKO.press wyliczyło nawet, który i ile z sędziów ma zapłacić, ponieważ nie dostosował się do wyroków TSUE i ETPCz. Do publikacji odniosła się przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przypominając, że unijne trybunały nie mają kompetencji, aby decydować o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Jeszcze raz podkreślam: ETPCz nie ma żadnych narzędzi, aby zmusić Polskę do zapłaty, podobnie strony, którym te zadośćuczynienia przyznano na podstawie wyroku albo ugody, nie mogą realnie i skutecznie egzekwować tych sum. Polska nie tylko nie musi, ale nie może wypłacać „zadośćuczynień” tylko z tego powodu, że sędzia wydał orzeczenie. Za to osoby, które decydują o wypłatach narażają SP na straty i powinny ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą wobec SP za bezprawne decyzje
— napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Kto naprawdę generuje straty?
OKO.press miało dotrzeć do dokładnych wyliczeń, ile Skarb Państwa płaci za wyroki wydane z udziałem nieuznawanych przez rząd Tuska, Żurka i jego akolitów tzw. neo-sędziów z Sądu Najwyższego.
Najwięcej płacimy za 15 neo-sędziów z nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i 12 neo-sędziów z Izby Cywilnej. Ale najwięcej rekordzistów jest w Izbie Karnej
— czytamy w artykule OKO.press, w którym obok 42 podanych nazwisk sędziów SN widnieją konkretne sumy pieniężne odszkodowań.
Z publikacji OKO.press bardzo ucieszyło się upolitycznione stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, które wspiera ministra Waldemara Żurka.
“OKO.press dotarło do dokładnych wyliczeń, ile Skarb Państwa–czyli wszyscy obywatele–płaci za wadliwe wyroki wydane z udziałem wadliwych neo-sędziów SN. Straty państwa idą w miliony złotych. Publikujemy listę 42 neo-sędziów i strat, jakie wygenerowali.”
— czytamy we wpisie „Iustitii” na X.
„Prawnicza hucpa”
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wypłata odszkodowań, o których mówi Waldemar Żurek - a teraz pisze OKO.press - jest efektem zawieranych dobrowolnych ugód w związku z wydanymi wyrokami przez TSUE i ETPCz. Ugód, których polskie władze zawierać nie muszą, zwłaszcza, jeśli te wyroki rażąco wykraczają poza kompetencje unijnych trybunałów. Dotyczy to orzeczeń, które bezprawnie sugerują, że dwie Izby w SN, czyli Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie są sądem.
Oczywiście zastępując odpowiednie instytucje przygotowałem stosowną analizę na własne potrzeby. Wniosek - tak zwane odszkodowania za bycie sędzią i orzekanie to prawnicza hucpa. Wielopoziomowy absurd prawniczy
— napisał w mediach społecznościowych sędzia SN prof. Kamil Zaradkiewicz.
Robert Knap/X/oko.press
