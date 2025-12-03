„Wysoka izbo, zakłamana koalicjo 13 grudnia, robicie zamach na chorych. Tylko w kilka tygodni zaplanowaliście 15 miliardów złotych brutalnego oszczędzania na pacjentach i to w czasie kryzysu ochrony zdrowia” – podkreśliła poseł PiS Katarzyna Sójka w Sejmie, była minister zdrowia. Dramatyczną sytuację pacjentów od wielu dni nagłaśniają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nagranie w tej sprawie zamieściła dziś także poseł PiS i była minister rolnictwa Anna Gembicka. „Rząd KO niszczy polską ochronę zdrowia” - dodał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.
Mocne wystąpienie Sójki w Sejmie
Jak wskazała Katarzyna Sójka, koalicja 13 grudnia zabiera „ponad 10 miliardów złotych na podstawowy dostęp do leczenia”.
W cwany sposób zabieracie cztery miliardy złotych, nowelizując po swojemu fundusz medyczny. Chcecie głosować prezydenckie weto, ale projekt pana prezydenta o funduszu medycznym, który realnie daje pieniądze chorym, marszałek z PZPR mrozi w zamrażarce
— zastrzegła była minister zdrowia.
Od wczoraj Platforma i Lewica krzyczy, bo martwicie się dobrostanem zwierząt bardziej, niż liczbą chorych stojących w kolejkach na metr kwadratowy. Szukacie oszczędności wśród najsłabszych i zmuszacie ludzi do leczenia się w prywatnych gabinetach
— podkreśliła.
Zaznaczyła, że koalicja 13 grudnia zabiera „prawie miliard na dobry posiłek”.
Wracacie do swojego standardu pustego talerza. Limitujecie badania tomografii, bo pacjent z podejrzeniem nowotworu według was może czekać do nowego roku. Grabicie trzy miliardy na dostęp do specjalistów. Odbieracie bezpłatne leki dzieciom i seniorom
— dodała Katarzyna Sójka.
Gembicka przypomina słowa Tuska
Poseł PiS Anna Gembicka alarmuje, że „jeśli komuś wydaje się, że złe rządy Tuska go nie dotyczą, to grubo się myli”.
Cięcia w służbie zdrowia zwiększą kolejki do specjalistów, czas oczekiwania na diagnostykę w chorobach onkologicznych czy na leczenie zaćmy. Służba zdrowia nie powinna być zakładnikiem tego złego Rządu!
— podkreśliła we wpisie.
Anna Gembicka przypomniała również obietnicę Donalda Tuska, że „nic, co dane, nie zostanie zabrane”.
Okazuje się, że teraz Ministerstwo Zdrowia tragiczną sytuację budżetową, do której doprowadziła koalicja 13 grudnia, chce ratować kosztem pacjentów. 682 miliony złotych mniej na szpitale powiatowe, 900 milionów złotych mniej na jedzenie w szpitalach
— wskazała poseł PiS.
Pamiętacie, kiedy jako PiS wprowadzaliśmy program „Dobry Posiłek”, te posiłki w szpitalach realnie się poprawiły, ale to, co jest najgroźniejsze dla pacjentów, zabranie pieniędzy na leczenie zaćmy, na zabiegi, na badania obrazowe, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny. To są bardzo ważne badania dla diagnostyki różnych trudnych, ciężkich chorób. I tak naprawdę ta polityka Ministerstwa Zdrowia, ta polityka Donalda Tuska prowadzi do tego, że zdrowie i życie Polaków będzie zagrożone
— zastrzegła Anna Gembicka.
Morawiecki: „Rząd KO niszczy polską ochronę zdrowia”
Wpis w tej sprawie zamieścił również Mateusz Morawiecki.
Rząd KO niszczy polską ochronę zdrowia, zabiera pieniądze na programy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, a dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia i tak rośnie! Protestuj!”
— dodał wiceprezes PiS.
