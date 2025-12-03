„Polska wraz z Niemcami i Norwegią przekaże 500 mln dolarów w ramach programu zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy” - zadeklarował przed posiedzeniem ministerialnym NATO w Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Mamy nadzieję, że Ameryka to dostrzeże” - dodał.
Dziś w siedzibie NATO w Brukseli trwa posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed rozmowami Sikorski wygłosił wspólne oświadczenie z szefami dyplomacji Niemiec i Norwegii, Johannem Wadephulem i Espenem Barthem Eide.
Polska z radością dołącza do Norwegii i Niemiec w ramach amerykańskiego programu wsparcia Ukrainy. Łączna kwota to 500 mln dolarów
— powiedział.
Dodał, że ma nadzieję, że zostanie to dostrzeżone przez USA i Ukrainę, a także zachęci to innych sojuszników do programu.
Mechanizm PURL
Poprzez uruchomiony w sierpniu mechanizm PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, które następnie trafiają do Ukrainy, odpierającej od 2022 roku rosyjską inwazję.
Jak przekazał sekretarz generalny NATO Mark Rutte, w ostatnich miesiącach członkowie Sojuszu z Europy i Kanada przekazali Ukrainie za pośrednictwem PURL 4 miliardy dolarów na amerykański sprzęt wojskowy.
Sikorski mówił na spotkaniu z dziennikarzami także o działaniach Rosji.
Władimir Putin grozi nam, Europejczykom, w Moskwie. Na nieszczęście, nie są to tylko słowa
— powiedział i przywołał akt dywersji, do którego doszło w Polsce na linii kolejowej. Celem tych działań, jak powiedział, było zabicie polskich obywateli.
„Potrzebujemy solidarności”
Szef MSZ podkreślił, że dlatego ważne jest wzmacnianie odporności przeciwko rosyjskiej wojnie hybrydowej.
Mamy system wymiany informacji między naszymi służbami bezpieczeństwa. Uważamy, że przydatne jest również ograniczenie przemieszczania się rosyjskich dyplomatów w naszych krajach tylko do kraju, w którym są akredytowani, a nawet węziej. Zrobiliśmy to. Zamknąłem wszystkie rosyjskie konsulaty, co utrudnia im działanie jako agentów nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Potrzebujemy solidarności i musimy realistycznie oceniać intencje Rosji, które nie są dobre
— powiedział.
W Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli odbywają się rozmowy szefów dyplomacji krajów NATO m.in. o dalszym wsparciu Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Polskę reprezentuje wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.
Tematem rozmów będzie również wzmocnienie kolektywnej obrony Sojuszu wobec zagrożenia ze strony Rosji. Spotkanie, jak podało polskie MSZ, ma także dotyczyć ostatnich inicjatyw w sprawie uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz ich wpływu na bezpieczeństwo Polski i NATO.
Wczesnym popołudniem zaplanowano Radę NATO-Ukraina, w której mają wziąć udział szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
Natalia Wierzbicka/PAP
