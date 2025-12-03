Dzisiejsze posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości uchwał unijnych trybunałów zostało zakłócone. Na sali plenarnej pojawiły się osoby z transparentami, żądając stosowania się do orzeczeń TSUE. Ponieważ zakłócały obrady, zostały wyprowadzone z sali przez policję, a posiedzenie przerwano. Z kolei przed budynkiem SN odbywa się manifestacja Ruchu Obrony Granic w obronie polskiego prawa. Sąd Najwyższy nie dopuścił do obrad dwóch prokuratorów mających reprezentować Prokuratora Generalnego. Ich delegację podpisał bowiem Dariusz Korneluk, podający się za prokuratora krajowego, a nie Dariusz Barski - jedyny legalny PK.
Sąd Najwyższy ma dziś podjąć decyzję kluczową dla polskiej suwerenności. Sędziowie mogą przyjąć uchwałę, która będzie dotyczyć stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości orzeczeń unijnych trybunałów. Decyzja w tej sprawie wydaje się konieczna, ponieważ przed dwoma miesiącami 7 sędziów Izby Pracy SN, na podstawie orzeczeń unijnych instytucji, takich jak TSUE i ETPCz, uznało, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych „nie jest sądem”.
Dziś w Sądzie Najwyższym o godz. 10.00 posiedzenie połączonych Izb - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jawne i transmitowane online
— zaznaczył sędzia Kamil Zaradkiewicz.
Obrady zakłóciła grupa osób z transparentami, na których aktywiści domagali się respektowania orzeczeń unijnych trybunałów, czyli de facto uznania prymatu prawa UE nad krajowym. Te osoby zostały wyprowadzone z sali przez policję. Z kolei przed budynkiem Sądu Najwyższego odbywa się manifestacja w obronie polskiego prawa.
Prokuratorzy od Korneluka niedopuszczeni do obrad
Już od początku posiedzenie było bardzo burzliwe. Doszło do konfrontacji między prokuratorami delegowanymi do neo-PK a sędziami Sądu Najwyższego.
Jeden z prokuratorów mówił o „sędziach-dublerach”, co spotkało się z błyskawiczną reakcją sędziego SN prof. Krzysztofa Wiaka
— informuje stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.
To jest dyskusja publicystyczna i polityczna, nie brnijmy w to. Dla legalizmu w Polsce jest oczywiste, że orzeczenia TK są ostateczne. Jeżeli będziemy to podważali, to jest prosta droga do anarchii
— powiedział sędzia Wiak.
Prokuratorzy delegowani do neo-PK: Andrzej Piaseczny i Mariusz Kowal, mieli reprezentować Prokuratora Generalnego na dzisiejszym posiedzeniu. Ich delegację podpisał podający się za Prokuratora Krajowego Dariusz Korneluk. Legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, który tej delegacji Piasecznemu i Kowalowi nie podpisał, dlatego SN odmówił dopuszczenia prokuratorów do udziału w posiedzeniu połączonych Izb Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Jak wynika z uchwały Izby Karnej, Dariusz Korneluk nie jest legalnym prokuratorem krajowym i nie ma co do tego wątpliwości. Nie możemy uznać państwa umocowania
— podkreślił sędzia Sądu Najwyższego Paweł Czubik.
Sąd Najwyższy odmówił dopuszczenia do udziału w posiedzeniu połączonych Izb Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych prokuratorów A. Piasecznego i M. Kowala z uwagi na brak ich prawidłowego umocowania – delegacja do Prokuratury Krajowej nie została podpisana przez Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego
— napisano na profilu Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski na platformie X.
Decyzja Sądu Najwyższego zasługuje na pełne uznanie jako jedyna prawidłowa i zgodna z zasadami państwa prawa. Podkreśla ona konieczność ścisłego przestrzegania wymogów ustawowych dotyczących statusu organów procesowych oraz gwarantuje, że w czynnościach przed najwyższym organem sądowym uczestniczą wyłącznie osoby legitymujące się ważnym, legalnym umocowaniem
— czytamy.
Prokuratorzy nie zostali dopuszczeni do udziału w posiedzeniu Sądu Najwyższego ponieważ nie zostali delegowani prawidłowo do Prokuratury Krajowej. Delegacji nie podpisał Prokurator Krajowy Dariusz Barski
— informuje z kolei stowarzyszenie Sędziowie RP.
Przerwane posiedzenie 2 izb SN
Trwają czynności policji względem osób, które zakłócały posiedzenie Sądu Najwyższego - relacjonuje reporter Telewizji wPolsce24. Demonstranci nie chcą dać się wylegitymować funkcjonariuszom.
Przewodniczący prof. K. Wiak zarządził przerwę i polecił usunięcie awanturujących się osób. Policja profesjonalnie polecenie wykonała m. in. wynosząc p. Kijowską
— napisał na portalu X sędzia Łukasz Piebiak.
Nasz dziennikarz wyjaśnił, że zwolennicy prymatu prawa unijnego nad krajowym na sali znaleźli się „w sposób uprawniony, legalny”, na podstawie uzyskanych przepustek.
Natomiast w trakcie posiedzenia te osoby zaczęły zaczęły po prostu robić happening, zaczęły po prostu przeszkadzać w posiedzeniu. Wobec nich funkcjonariusze podjęli czynności i te osoby zostały, w bardzo pokojowej atmosferze, na spokojnie wyprowadzone z sali. Funkcjonariusze musieli jednak użyć siły, ponieważ demonstranci nie chcieli sami opuścić sali
– mówił reporter wPolsce24.
Zarządzam 15 minut przerwy i bardzo proszę o usunięcie pań z sali. Chodzi tylko i wyłącznie o zakłócanie możliwości odbioru tego posiedzenia. Szanujemy wolność wypowiedzi, ale proszę nie zakłócać uczestnictwa innym osobom
— zwrócił się do demonstrantów sędzia Krzysztof Wiak.
Proszę o opuszczenie sali i niedopuszczenie pani na posiedzenie
— polecił funkcjonariuszom policji.
Sędzia Piebiak poinformował, że posiedzenie zostało następnie wznowione.
Przed Sądem Najwyższym odbywa się natomiast pikieta Ruchu Obrony Granic. Uczestniczy w niej m.in. Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej czasów PRL.
Bronimy suwerenności prawnej Polski. Wymiar sprawiedliwości nie należy do kompetencji Unii Europejskiej i Bruksela nie ma tu nic do powiedzenia. Ruch Obrony Granic, Kluby Gazety Polskiej oraz Wolni Polacy wspierają dziś Sąd Najwyższy w walce o prawdziwą niezawisłość polskiego sądownictwa
— informuje ROG.
