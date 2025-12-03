Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadał na korytarzu sejmowym na pytania dziennikarzy. Odniósł się m.in. do wypowiedzi marszałka Włodzimierza Czarzastego dotyczącej postawienia przed Trybunałem Stanu byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry. „Trybunał Stanu to jest instytucja w istocie martwa i nie ma sensu. A poza tym, czym zasłużył pan minister Ziobro na Trybunał Stanu? Niczym”- powiedział lider PiS.
Decyzja Czarzastego i koalicji
Na dzisiejszej konferencji prasowej, nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, ogłosił że koalicja 13 grudnia „wczoraj podjęła decyzję o podjęciu zebrania ponad 115 podpisów przez posłanki i posłów klubów koalicyjnych”.
Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu
— zapowiedział.
Pytany o tę sprawę prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział:
Trybunał Stanu to jest instytucja w istocie martwa i nie ma sensu. A poza tym, czym zasłużył pan minister Ziobro na trybunał stanu? Niczym
— podkreślił.
Dopytywany, czy „afera” w Funduszu Sprawiedliwości nie jest wystarczającym powodem, odpowiedział:
Taka „afera” to jest w głowach ludzi PO, nigdzie indziej.
„Mentzen jest człowiekiem opcji odmiennej od tej patriotycznej”
Dziennikarka TVP Info w likwidacji Justyna Dobrosz-Oracz pytała Jarosława Kaczyńskiego, „dlaczego PiS traci” i czy to w związku ze stratami w sondażach przestał „podszczypywać” (dosłowny cytat) Sławomira Mentzena.
Mentzen mówi różne rzeczy, ale naprawdę nie mam obowiązku ani chęci do komentowania pana Mentzena. a takich związków między wynikami, jak rozumiem, partii, a nie moimi osobistymi, nie widzę
— podkreślił.
Problemem jest to, że pan Mentzen jest człowiekiem opcji radykalnie odmiennej od opcji prawdziwie patriotycznej i od - nie lubię tego słowa, ale tak trzeba powiedzieć: opcji prawicowej
— dodał lider PiS.
Tusk i reparacje od Niemiec
Jarosław Kaczyński pytany był m.in. o wypowiedź Donalda Tuska ws. reparacji dla Polski: jeśli Niemcy nie wypłacą odszkodowań ofiarom II wojny światowej, zrobi to za nich… nasze państwo.
To jest po prostu arcyskandal.
TV wPolsce24/Joanna Jaszczuk
