PILNE!

Chcą postawić Ziobrę przed TS! Czarzasty: "Koalicja wczoraj podjęła decyzję o podjęciu zebrania ponad 115 podpisów"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rządzący chcą postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu / autor: Fratria
Rządzący chcą postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu / autor: Fratria

Ciąg dalszy politycznego polowania na byłego ministra sprawiedliwości! Koalicja 13 grudnia podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu - ogłosił marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Prokurator Generalny poinformował Sejm, tym pismem z 25 listopada 2025 roku, o tym, że podjął działania w stosunku do pana posła Zbigniewa Ziobry

— mówił Czarzasty.

W związku z tym koalicja wczoraj podjęła decyzję o podjęciu zebrania ponad 115 podpisów przez posłanki i posłów klubów koalicyjnych. Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu

— zapowiedział.

Tak więc „zemsta” na byłym ministrze sprawiedliwości idzie już na całego!

https:// www.youtube.com/watch?v=lrD9DLKOPdE

CZYTAJ WIĘCEJ: Ziobro ostro odpowiada Żurkowi. „Wymyślił Pan teraz Trybunał Stanu. Dlaczego tak mało ambitnie? A może od razu gilotynę?”

Adam Kacprzak

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych