Ciąg dalszy politycznego polowania na byłego ministra sprawiedliwości! Koalicja 13 grudnia podjęła decyzję o zebraniu podpisów pod decyzją o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu - ogłosił marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Prokurator Generalny poinformował Sejm, tym pismem z 25 listopada 2025 roku, o tym, że podjął działania w stosunku do pana posła Zbigniewa Ziobry
— mówił Czarzasty.
W związku z tym koalicja wczoraj podjęła decyzję o podjęciu zebrania ponad 115 podpisów przez posłanki i posłów klubów koalicyjnych. Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu
— zapowiedział.
Tak więc „zemsta” na byłym ministrze sprawiedliwości idzie już na całego!
Adam Kacprzak
