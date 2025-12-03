Nie będę zapraszał żadnych kół poselskich niewybranych w akcie wyborów na Konwent Seniorów - ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i na pograniczu delegalizacji (…). Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga” - wyjaśniał dalej. Ależ to demokratyczne, prawda?
Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 3 jest skonstruowany Konwent Seniorów. Ust. 1 mówi o tym, że konwent seniorów jest utworzony z przedstawicieli kół, klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych, a ust. 3 mówi o tym, że marszałek Sejmu ma prawo i możliwość zaproszenia na Konwent Seniorów kół, które powstały w trakcie funkcjonowania sędziów
— mówił dalej Czarzasty.
Podjąłem następującą decyzję. Nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i na pograniczu delegalizacji, a w związku z tym, że skorzystałem z art. 15 ust. 3, nie będę korzystał żadnych kół, które nie zostały wybrane w trakcie wyboru dwa lata temu. Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga
— ogłosił - wielce demokratycznie - nowy marszałek Sejmu.
Są to więc: Koło Poselskie Konfederacja Korony Polskiej, Koło Poselskie Razem i Koło Poselskie Wolni Republikanie.
Adam Kacprzak
