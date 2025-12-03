A jednak! Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podda pod głosowanie weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy łańcuchowej. Lider Lewicy atakował przy tym głowę państwa.
Zostały zawetowane dwie ustawy, ustawa łańcuchowa i ustawa dot. kryptoaktywów. W związku z tym podjąłem następującą decyzję. Dzisiaj dam do druku oraz kierują na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw. ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane
— ogłosił Czarzasty.
Dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała. Argumenty do nas nie przemawiają i z tego co widać także do ludzie nie przemawiają. Myślę, że prezydent powinien mieć w tej sprawie więcej empatii. To jest moim zdaniem następna, oburzająca, niezrozumiała decyzja, taka sama jak w wypadku lex Kamilek, albo taka sama jak w przypadku zablokowania parku narodowego. Absurdom mówimy „nie”
— dodał, atakując prezydenta w niskim stylu.
Przypomnijmy, do odrzucenia w Sejmie prezydenckiego weta potrzebne jest 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Braun, Zandberg i Kukiz wyłączeni z Konwentu Seniorów!
Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 3 jest skonstruowany Konwent Seniorów. Ust. 1 mówi o tym, że konwent seniorów jest utworzony z przedstawicieli kół, klubów, które powstały na skutek wyborów parlamentarnych, a ust. 3 mówi o tym, że marszałek Sejmu ma prawo i możliwość zaproszenia na Konwent Seniorów kół, które powstały w trakcie funkcjonowania sędziów
— mówił dalej Czarzasty.
Podjąłem następującą decyzję. Nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej i na pograniczu delegalizacji, a w związku z tym, że skorzystałem z art. 15 ust. 3, nie będę korzystał żadnych kół, które nie zostały wybrane w trakcie wyboru dwa lata temu. Dotyczy to w związku z tym koła pana Kukiza i koła pana Zandberga
— ogłosił - wielce demokratycznie - nowy marszałek Sejmu.
Adam Kacprzak
