Odważnie? Ryszard Kalisz, członek PKW, były polityk SLD, postanowił udzielić „rady” marszałkowi Sejmu. „Ja namawiam pana marszałka Czarzastego, żeby co do każdego weta zarządzał głosowanie” - mówił w Polsat News. Przypomnijmy, do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne jest 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Weta prezydenta Nawrockiego
Kolejne prezydenckie weto wyprowadziło z równowagi obóz rządzący, który nieustannie próbuje wmówić obywatelom, że Karol Nawrocki działa niczym „wetomat”. Choć statystyki podpisanych i odrzuconych ustaw przez głowę państwa całkowicie tego nie potwierdzają.
Ostatnie weta dotyczyły m.in. ustawy o rynku kryptoaktywów oraz tzw. ustawy łańcuchowej. Reakcje koalicji 13 grudnia były nerwowe, a wręcz histeryczne. Sam Donald Tusk - atakując głowę państwa na początku posiedzenia rządu - zapowiedział, że… rządzący jeszcze raz skierują dokładnie ten sam projekt do prezydenta, rzekomo po to, by nie wiązano nazwiska prezydenta z „kryptoaferą”.
Odważna „rada” Kalisza dla Czarzastego
Teraz swoją radę - trzeba przyznać, że śmiałą - zasugerował w Polsat News Ryszard Kalisz, członek PKW, były polityk SLD.
Nie robił tego poprzedni Sejm i nie robił tego marszałek Hołownia. Ja namawiam pana marszałka Czarzastego, żeby co do każdego weta zarządzał głosowanie
— mówił Kalisz.
Przecież niezależnie od tego, że koalicja nie ma większości 3/5, to przecież trzeba założyć, że wśród opozycji będą ludzie na tyle odważni, żeby przeciwstawić się swoim klubom parlamentarnym w sprawach, które są dobre dla ogółu Rzeczypospolitej
— stwierdził.
Przypomnijmy, Sejm może odrzucić weto prezydenta RP, ponownie uchwalając ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Czy rzeczywiście obóz Tuska i Czarzastego mógłby na to liczyć przy obecnej arytmetyce sejmowej, w tematach, które tak dzielą zasiadające w ławach poselskich partie? Wątpliwe. A wszystko bierze się stąd, że Karol Nawrocki nie działa w myśl rządzących.
