„Liczę też, że będę mógł liczyć na polski rząd w moich wysiłkach w ubieganiu się o odszkodowania od państwa niemieckiego” – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce.
Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy, który pytał o jego wrażenia dotyczące słów wypowiedzianych przez Donalda Tuska w Berlinie po spotkaniu z kanclerzem Merzem.
Zasmuciły mnie słowa pana premiera Donalda Tuska. Przypominam sobie swoją wizytę u pana prezydenta Steinemeiera i pana kanclerza Merza, gdzie powiedziałem, że Polska, jako partner Niemiec w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim, Polska i Polacy chcą poważnego zajęcia się sprawą reparacji, czego moje zwycięstwo w wyborach prezydenckich było także dowodem
– mówił prezydent Karol Nawrocki.
Tusk przeprosi za swoje słowa?
W swojej wypowiedzi prezydent Karol Nawrocki mówił też, że liczy na przeprosiny ze strony Donalda Tuska za słowa wypowiedziane w Berlinie. Zaapelował też do prezydenta oraz kanclerza Niemiec.
Myślę, że z naszymi partnerami, a tak traktujemy przecież Niemców, możemy też rozmawiać o kwestiach trudnych. O kwestiach, które mamy rozwiązywać. Nie znam takiego rozwiązania problemu historycznego ani politycznego, ani w zakresie przyzwoitości, ani prawdy historycznej, w którym ofiary same płacą za poniesione zło od okupanta i najeźdźcy. To, co powiedział pan premier Tusk w Berlinie, bardzo mnie niepokoi. Mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk przeprosi Polaków za te słowa i powie, że jest to jakiś wyraz niezrozumienia. Natomiast ja, jeśli za pośrednictwem mediów mogę przekazać wiadomość do Berlina, w imieniu narodu polskiego zwracam się do kanclerza i prezydenta Niemiec, aby z powagą pochylili się nad sprawą odszkodowań, które Polsce należą się po zniszczeniach w czasie II wojny światowej
– powiedział Karol Nawrocki.
– dodał.
mly/X/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747266-nawrocki-mam-nadzieje-ze-tusk-przeprosi-ws-odszkodowan
