„Ponad 95 procent wszystkich donacji ponad 40 państw, które wspierają Ukrainę, przechodzi właśnie przez to miejsce, przez hub logistyczny w Rzeszowie w Jasionce. To pokazuje także, jak w zakresie budowania odpowiedzialności za polskie Siły Zbrojne, Polska wykonuje ogromny wysiłek” - mówił prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki złożył wizytę w Centrum Logistycznym POLLOGHUB Rzeszów-Jasionka.
To 1399 dzień funkcjonowania POLLOGHUB-u i pierwszy dzień po przywróceniu pełnej operacyjności hubu logistycznego na Podkarpaciu, w Rzeszowie w Jasionce. Dlatego chciałem spędzić ten dzień z polskimi żołnierzami
— wskazał.
Dzisiaj służy tutaj w tym miejscu w hubie logistycznym blisko 500 polskich żołnierzy, w tym połowa to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
— wyjaśnił.
Chociaż zaproszenie otrzymałem od zarządu Portu Rzeszów-Jasionka, który chciał się pochwalić ukończonym odcinkiem 700 metrów i podwyższeniem operacyjności tego lotniska, to była to też doskonała okazja do tego, żeby wysłuchać pogłębionej analizy szefa Inspektoratu Sił Zbrojnych generała Mendrali, ale także porozmawiać z szefem, z dowódcą sojuszniczego Centrum Logistycznego panem komandorem Kutką
— powiedział.
Wielka odpowiedzialność
Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że „ta wizyta kolejny raz pokazuje, jak wielką odpowiedzialność niesie na sobie Polska od początku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.
Ponad 95 procent wszystkich donacji ponad 40 państw, które wspierają Ukrainę, przechodzi właśnie przez to miejsce, przez hub logistyczny w Rzeszowie w Jasionce. To pokazuje także, jak w zakresie budowania odpowiedzialności za polskie Siły Zbrojne, Polska wykonuje ogromny wysiłek. Jak ważne jest to dla budowania z jednej strony infrastruktury, prestiżu i bezpieczeństwa polskiego narodu, a z drugiej strony jak jest to ważne także w kontekście sojuszniczym
— zaznaczył.
Prezydent zwrócił uwagę, że miejsce to nie tylko jest świadkiem „żywej historii XX wieku”.
Jest także miejscem, bez którego nie udałoby się zapewnić bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. To wszystko odbywa się oczywiście wysiłkiem polskiego budżetu, państwa polskiego, wysiłkiem polskiego żołnierza, ale także to miejsce pokazuje, jak w soczewce, jak przebiega współpraca sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego
— powiedział.
Na tym terenie jeszcze przed atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jak wiemy, przebywały amerykańskie wojska, które same w sobie walorem odstraszania wobec Federacji Rosyjskiej, ale nawet dzisiaj każdego dnia, w każdym właściwie sektorze działania, także tutaj na Podkarpaciu przebywają oficerowie łącznikowi naszych sojuszników z NATO
— wyjaśnił.
Mówię to dlatego, drodzy państwo, aby jeszcze raz podkreślić, o czym mówili mi podczas spotkania generałowie i oficerowie, że trzeba mieć głęboką świadomość, iż szczególnie w pierwszych miesiącach, ale także w kolejnych latach dzięki wysiłkowi narodu polskiego, dzięki wysiłkowi polskich żołnierzy i dzięki takim miejscom jak hub logistyczny na Podkarpaciu, możliwa jest obrona Ukrainy przed Federacją Rosyjską. Jest to miejsce, bez którego system funkcjonowania wschodniej flanki NATO nie mógłby funkcjonować na tym poziomie, więc wyrażam dumę jako zwierzchnik sił zbrojnych ze służby polskich oficerów i polskich żołnierzy
— powiedział.
Via Carpatia
Prezydent zwrócił uwagę, że niedaleko znajduje się przełomowa inwestycja, która „jest bardzo ważna dla Polski, także dla przyszłości naszych inwestycji - Via Carpatia”.
To w połączeniu z hubem logistycznym sprawia, że na Podkarpaciu jesteśmy w miejscu, które także w kolejnych latach i w kolejnych dekadach, jeśli mam nadzieję rząd polski i większość parlamentarna uwzględni głos prezydenta Polski, aby zwiększyć wydatki na polskie siły zbrojne do 5% PKB, kwestie bezpieczeństwa połączą się ze sprawą Via Carpatii, a także z kwestiami infrastrukturalnymi
— podkreślił.
Rola Polski
Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że baza logistyczna jest wyposażona w ważne systemy, które powstają także dzięki współpracy z naszymi sojusznikami.
Miałem okazję rozmawiać z żołnierzami, którzy obsługują z jednej strony systemy HMARS, obrony powietrznej, systemy POPRAD, ale także systemy SKYctrl, które mają możliwość nie tylko detekcji, wykrywania, ale także identyfikowania, śledzenia i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych
— powiedział.
Jesteśmy w miejscu, które definiuje rolę Polski w sojuszu północnoatlantyckim z jednej strony i pokazuje jak ważnym, odpowiedzialnym sojusznikiem jest Rzeczpospolita Polska. Niech żyją polscy żołnierze
— podkreślił.
Ustawa łańcuchowa
Podczas konferencji prasowej prezydent został zapytany o swoje weto ws. ustawy łańcuchowej.
Wyjaśniałem w czasie swojego wystąpienia, na czym polega moje weto. Apeluję do tego, abyśmy spuścili psy z łańcuchów, moje rozwiązania pójdą w kierunku uwzględnienia realnych możliwości państwa polskiego i też wykonalności tego prawa, więc z całą pewnością musimy zrezygnować z nierealnych nawet 20-metrowych kojców i spuścić drodzy państwo psy z łańcuchów, ale także w odpowiedzialności za wykonalność tego prawa
— powiedział.
Taki projekt ustawy trafia do polskiego sejmu. Apeluję do wszystkich klubów parlamentarnych w polskim sejmie, aby poprzeć tę ustawę. Mamy wspólny cel, ale urealnijmy te rozwiązania. Pomóżmy zwierzętom, ale uwzględnijmy także realność wykonalności tego prawa i interes polskich rolników
— wskazał.
Nie możemy też propozycjami prawnymi dyskryminować mieszkańców wsi i tworzyć takiego poczucia społecznego, że mieszkańcy wsi nie dbają o swoje czworonogi
— mówił.
I na wsiach i w miastach niestety zdarzają się źli ludzie, którzy nie potrafią dbać o swoje zwierzęta, co mnie jako właściciela bardzo słodkiego psa także przeraża i właściciela wielu psów. Natomiast nie możemy tego kategoryzować kwestią mieszkania na wsi czy kwestią mieszkania w mieście
— wyjaśnił.
Wsparcie dla Ukrainy
Karol Nawrocki został zapytany, czy w sprawie obrony Ukrainy rząd i obóz prezydenta mówią tym samym głosem.
W sensie strategicznym pomoc Ukrainie, czego wyrazem jest też dzisiejsza moja wizyta, jest częścią strategii państwa polskiego. W sensie strategicznym myślimy więc podobnie. Natomiast ja domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą. Jeśli przeanalizujemy te setki tysięcy donacji, które trafiają w zakresie humanitarnym, w zakresie sprzętu wojskowego, amunicji, jeśli zobaczymy, jak wielkiego wysiłku dokonał naród polski w pomocy Ukrainie, co się nie zmienia i co jest naszą stałą strategiczną, to liczymy także, że pan prezydent Wołodymyr Zełeński, to zdaje się różni nas z rządem, uszanuje ten wysiłek Polaków i otworzy się też na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego
— mówił.
W zakresie strategicznym wsparcie Ukrainy jest oczywiście tym, co nas łączy. Natomiast ja konsekwentnie domagam się symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą i mam nadzieję, że prezydent Zełeński odwiedzi mnie w Warszawie. Będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, bo są też sprawy, które Polska ma do załatwienia z Ukrainą. My ze swoich zobowiązań sojuszniczych w pełni się wywiązujemy, czego dowodem jest dzisiejsza moja wizyta tutaj w Jasionce
— powiedział.
Sprawa kryptowalut
Prezydent został zapytany także o swoje weto ws. ustawy dotyczącej kryptowalut.
Myślę, że każdy rozsądny polityk a mam głęboką nadzieję, że pan premier Donald Tusk jest rozsądnym politykiem po tego typu nadregulacji na ponad 100 stronach, która w żaden sposób nie rozwiązywała pewnego konkretnego problemu, powinien raczej rozważyć pewne głosy sprzeciwu, które pojawiają się w polskim parlamencie i które pojawiają się także w Pałacu Prezydenckim
— wskazał.
Jestem oczywiście za usystematyzowaniem tej sprawy, natomiast nie na zasadzie zupełnego eliminowania możliwości i rozwoju tego rynku w Polsce i karania wszystkich za pewne rzeczy, o których zapewne wspominał pan premier Donald Tusk. Apeluję do pana premiera: panie premierze, w demokracji odbywa się to w ten sposób, że jeśli strony nie potrafią się dogadać, to raczej proponujemy otwarcie się na pewne rozwiązania. Jak wiem, jedno środowisko polityczne ma przygotować projekt ustawy. Warto go dobrze przepracować, dobrze przygotować polskie prawo, jeśli ma funkcjonować w kolejnych latach i wówczas z całą pewnością zyska podpis prezydenta Rzeczpospolitej. W takim kształcie żadna nadregulacja nieuczciwa wobec tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, nie zyska mojej akceptacji
— wyjasnił.
Adrian Siwek
