Środowiska mieniące się „demokratycznymi” znane są z tego, że gorącymi zwolennikami demokracji są tylko wtedy, kiedy wygrywają. Dziennikarz Tomasz Sekielski w programie w TVP Info w likwidacji proponował… usunięcie urzędu prezydenta RP. Wątpliwe wydaje się, że takie postulaty pojawiałaby się, gdyby prezydentem został któryś z ich kandydatów. Słowa te wywołały burzę w mediach społecznościowych.
Osobiście jestem w ogóle za zlikwidowaniem urzędu prezydenta albo co najmniej ograniczenia go radykalnie, ale też podoba mi się pomysł Leszka Millera, który uważa, że prezydenta powinno wybierać Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólnie senatorowie i posłowie i oni wybierają prezydenta, który pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną
— mówił Tomasz Sekielski w programie TVP w likwidacji.
Ale okej, jeśli jest tak, jak wynika z różnych badań, że jesteśmy bardzo jako społeczeństwo przywiązani do tych wyborów prezydenckich i to one skupiają taką wielką uwagę na sobie, to dajmy prezydentowi realną władzę, bo dziś rzeczywiście człowiek, na którego zagłosowało ponad 10 milionów ludzi, nie ma realnej władzy. On może podkładać nogę rządowi, ale nie może rządzić. Ja jestem za tym, żeby jakoś konstytucję zmienić i zdecydować, czy albo ten prezydent jest, albo go nie ma, a jeśli jest w wyborach powszechnych, to dajmy mu realną władzę, niech wokół niego będzie później skupiony gabinet, czyli rząd. I mamy jasną sytuację, bo dziś jest premier, który ma w sumie też poparcie ponad 10 milionów, tam lepiej nawet Polaków jako koalicja wspólnie i jest z drugiej strony prezydent, który też mówi: „słuchaj, ja też mam ponad 10 milionów”
— dodał.
Jakie to proste!
Tezy te są mocno komentowane w mediach społecznościowych.
A ja jestem za likwidacją TVP Info
— wskazał Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Mój apel: nie likwidujmy urzędów tylko dlatego, że objął je ktoś, kogo nie lubimy! Bo za 2-3 kadencje będziemy bez urzędów
— zaznaczył Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Tylko Rada Państwa! I sędziowie mianowani na czas określony spośród zaufanych towarzyszy partyjnych. I Jedna Lista w wyborach. Lewica zaostrza kurs - tym bardziej, im bardziej przewiduje klęskę w demokratycznych procedurach
— wskazał Jery Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.
Z kronikarskiego obowiązku przypominam Państwu, że 3 miliardy złotych to kosztuje. To nie są tanie rzeczy.
— zauważyła dr Klara Spurgjasz, politolog.
Jakie to proste. Jak prezydentem jest kto nie trzeba, to cały urząd zlikwidować
— podkreślił Piotr Semka, publicysta.
Ja jestem za zlikwidowaniem programów i materiałów tworzonych przez Sz. P. Sekielskiego…
— zaznaczył Sebastian Czapliński, publicysta.
Tacy to demokraci
To kolejna podobna wypowiedź w tym tonie ze strony środowiska medialnego koalicji 13 grudnia. Obecny establishment wciąż nie potrafi pogodzić się z tym, że prezydentem został polityk spoza ich układu.
Dziwi jednak, że ludzie, którzy sami mienią się „demokratami” chcą odebrać Polakom kompetencje wybierania swojego prezydenta i przekazać ją… politykom. Może przynajmniej wtedy Rafał Trzaskowski miałby jakiekolwiek szanse.
