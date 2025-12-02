Jutro o godzinie o 9.00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia rusza proces minister Agnieszki Glapiak. Prokuratura zarzuciła jej przywłaszczenie zakupionego z publicznych funduszy zegarka w o wartości 6 tys. zł. Za tymi oskarżeniami stoi obecny wiceminister obrony Cezary Tomczyk, którego min. Glapiak chce pozwać o naruszenie dóbr osobistych. Najistotniejsze jest jednak to, kto jutro będzie prowadził proces Agnieszki Glapiak. Okazuje się, że będzie to sędzia Krzysztof Ptasiewicz, który w 2020 r. złożył oświadczenie o przynależności do upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”.
Agnieszka Glapiak to dziś przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a kiedyś szefowa Centrum Operacyjnego MON. Aktualny wiceszef MON Cezary Tomczyk oskarżył ją o kradzież zegarka. Dla Glapiak te zarzuty są absurdalne i mają absolutnie podłoże polityczne, a ich celem jest usunięcie jej z KRRiT.
W tej sytuacji Glapiak pozwała Tomczyka o naruszenie dóbr osobistych i niesłuszne oskarżenia. Zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, by możliwe było przeprowadzenie procesu. Wniosek trafił do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, której pracami kieruje Jarosław Urbaniak i tam ugrzązł.
„Iustitia”
Prokuratura zdążyła już za to postarać się o akt oskarżenia względem Agnieszki Glapiak. Jutro w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia ma się rozpocząć proces w tej sprawie. Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, będzie nim kierował sędzia Krzysztof Ptasiewicz, który w 2020 r. złożył oświadczenie o przynależności do upolitycznionego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”.
Sędzia Krzysztof Ptasiewicz nie jest postacią nieznaną. W czerwcu 2023 r. nie uwzględnił wniosku prokuratury dotyczącego tymczasowego aresztu dla Leszka Czarneckiego w śledztwie dotyczącym afery GetBack.
Z kolei w marcu 2023 r. stołeczny sąd wyłączył tzw. neo-sędzię z prowadzenia procesu grupy osób oskarżonych za protest przeciwko wzmacnianiu granicy z Białorusią. Sąd przeprowadził test tzw. neo-sędzi i uznał, że nie daje ona gwarancji niezależnego procesu w głośnej i politycznej sprawie. Ten test przeprowadził… sędzia Krzysztof Ptasiewicz z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
