„Parlament Europejski w trybie pilnym zajmie się zbadaniem sprawy Marcina Romanowskiego. Będziemy domagali się, aby Komisja Europejska m.in. zbadała, czy Węgry, udzielając Romanowskiemu azylu politycznego, nie złamały prawa UE” – powiedział PAP europoseł KO Dariusz Joński. W sprawie nastąpił jednak zwrot, ponieważ głosowanie w komisji petycji PE wygrali obrońcy Marcina Romanowskiego! „Boom! Upolityczniona petycja ws. Marcina Romanowskiego nie będzie procedowana w PE! KO chciała użyć komisji PETI do swoich politycznych rozgrywek. Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie, a partiom koalicyjnym radzimy zająć się prawdziwymi problemami Polaków” - zaznaczył Jacek Ozdoba.
Sprawą byłego wiceministra sprawiedliwości zajęła się komisja petycji Parlamentu Europejskiego. Ta w trybie pilnym miała zostać zwołana w styczniu (dokładna data posiedzenia nie była jeszcze znana). Wniosek w tej sprawie złożył europoseł KO Dariusz Joński, gdy do komisji petycji, do której należy, wpłynęła petycja w tej sprawie złożona przez jednego z obywateli polskich. Inicjatywa dostała zielone światło od koordynatorów grup politycznych PE. O sprawie jako pierwsze poinformowało we wtorek Polskie Radio.
Marcin Romanowski jest podejrzewany w śledztwie prowadzonym przez polską prokuraturę, a dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec niego są bardzo poważne, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ale również wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów wobec skarbu państwa, w tym w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych
— powiedział Joński. Przypomniał, że za politykiem PiS został wysłany Europejski Nakaz Aresztowania, a Romanowski, żeby uniknąć zatrzymania, wyjechał na Węgry. Tam rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu politycznego i odmówił jego wydania.
Porażka Jońskiego
Okazało się jednak, że jak przyszło do konkretów, to zwolennicy „zbadania sprawy Romanowskiego” przegrali kluczowe głosowanie! Co więcej, w czasie głosowania na sali nie było Dariusza Jońskiego.
Boom! Upolityczniona petycja ws. Marcina Romanowskiego nie będzie procedowana w PE! KO chciała użyć komisji PETI do swoich politycznych rozgrywek. Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie, a partiom koalicyjnym radzimy zająć się prawdziwymi problemami Polaków
— napisał na platformie X Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Hit! Panie pośle, nie było Pana na komisji, a to właśnie Pana wniosek upadł! Tym razem nie uda się zrobić z tego politycznej chucpy. Trochę więcej pracy, a mniej medialnego show. Głosowanie przegraliście i to wyraźnie
— podkreślił.
Taki jesteś mocny do kamer, a nie przyszedłeś na głosowanie. Właśnie przegraliście!
— zwrócił sie do Jońskiego Ozdoba.
Żale Jońskiego
Joński ubolewał, że wniosek przepadł głosami europosłów PiS, którzy postanowili wykorzystać fakt, że na posiedzeniu komisji petycji zabrakło wielu eurodeputowanych – w tym także Jońskiego – i wbrew porannej decyzji koordynatorów zagłosowali za odrzuceniem wniosku ws. Romanowskiego.
Joński zapowiedział, że złoży wniosek ponownie.
Koordynatorzy zajmą się nim w styczniu. Dzisiejsze głosowanie dało tylko to, że sprawa Romanowskiego zostanie przesunięta o dwa-trzy tygodnie
— zapewnił polityk KO. Dodał, że nie był na głosowaniu, bo w tym samym czasie brał udział w debacie w komisji transportu.
Przewodniczący komisji petycji, europoseł PiS Bogdan Rzońca, powiedział PAP, że głosowanie było zgodne z procedurami i że zawnioskował o nie hiszpański eurodeputowany Diego Solier. Należy on do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której skład wchodzi też PiS.
Przeważyły kwestie formalne. Gdyby pozostali europosłowie przyszli na głosowanie, to może by wygrali
— ocenił Rzońca.
Romanowski ze statusem uchodźcy
Rząd Węgier w ubiegłym roku udzielił posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu (byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobry w MS) ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. W grudniu ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania Romanowskiego, lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier. Romanowski jest jednym z podejrzanych w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o „ustawianie” konkursów na wielomilionowe dotacje.
