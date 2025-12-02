Joński chciał, by PE zajął się sprawą Romanowskiego. Upadł wniosek europosła KO! Ozdoba: "Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: X Jacek Ozdoba
autor: X Jacek Ozdoba

Parlament Europejski w trybie pilnym zajmie się zbadaniem sprawy Marcina Romanowskiego. Będziemy domagali się, aby Komisja Europejska m.in. zbadała, czy Węgry, udzielając Romanowskiemu azylu politycznego, nie złamały prawa UE” – powiedział PAP europoseł KO Dariusz Joński. W sprawie nastąpił jednak zwrot, ponieważ głosowanie w komisji petycji PE wygrali obrońcy Marcina Romanowskiego! „Boom! Upolityczniona petycja ws. Marcina Romanowskiego nie będzie procedowana w PE! KO chciała użyć komisji PETI do swoich politycznych rozgrywek. Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie, a partiom koalicyjnym radzimy zająć się prawdziwymi problemami Polaków” - zaznaczył Jacek Ozdoba.

Sprawą byłego wiceministra sprawiedliwości zajęła się komisja petycji Parlamentu Europejskiego. Ta w trybie pilnym miała zostać zwołana w styczniu (dokładna data posiedzenia nie była jeszcze znana). Wniosek w tej sprawie złożył europoseł KO Dariusz Joński, gdy do komisji petycji, do której należy, wpłynęła petycja w tej sprawie złożona przez jednego z obywateli polskich. Inicjatywa dostała zielone światło od koordynatorów grup politycznych PE. O sprawie jako pierwsze poinformowało we wtorek Polskie Radio.

Marcin Romanowski jest podejrzewany w śledztwie prowadzonym przez polską prokuraturę, a dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec niego są bardzo poważne, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ale również wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów wobec skarbu państwa, w tym w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych

— powiedział Joński. Przypomniał, że za politykiem PiS został wysłany Europejski Nakaz Aresztowania, a Romanowski, żeby uniknąć zatrzymania, wyjechał na Węgry. Tam rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu politycznego i odmówił jego wydania.

Porażka Jońskiego

Okazało się jednak, że jak przyszło do konkretów, to zwolennicy „zbadania sprawy Romanowskiego” przegrali kluczowe głosowanie! Co więcej, w czasie głosowania na sali nie było Dariusza Jońskiego.

Boom! Upolityczniona petycja ws. Marcina Romanowskiego nie będzie procedowana w PE! KO chciała użyć komisji PETI do swoich politycznych rozgrywek. Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie, a partiom koalicyjnym radzimy zająć się prawdziwymi problemami Polaków

— napisał na platformie X Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

Hit! Panie pośle, nie było Pana na komisji, a to właśnie Pana wniosek upadł! Tym razem nie uda się zrobić z tego politycznej chucpy. Trochę więcej pracy, a mniej medialnego show. Głosowanie przegraliście i to wyraźnie

— podkreślił.

Taki jesteś mocny do kamer, a nie przyszedłeś na głosowanie. Właśnie przegraliście!

— zwrócił sie do Jońskiego Ozdoba.

Żale Jońskiego

Joński ubolewał, że wniosek przepadł głosami europosłów PiS, którzy postanowili wykorzystać fakt, że na posiedzeniu komisji petycji zabrakło wielu eurodeputowanych – w tym także Jońskiego – i wbrew porannej decyzji koordynatorów zagłosowali za odrzuceniem wniosku ws. Romanowskiego.

Joński zapowiedział, że złoży wniosek ponownie.

Koordynatorzy zajmą się nim w styczniu. Dzisiejsze głosowanie dało tylko to, że sprawa Romanowskiego zostanie przesunięta o dwa-trzy tygodnie

— zapewnił polityk KO. Dodał, że nie był na głosowaniu, bo w tym samym czasie brał udział w debacie w komisji transportu.

Przewodniczący komisji petycji, europoseł PiS Bogdan Rzońca, powiedział PAP, że głosowanie było zgodne z procedurami i że zawnioskował o nie hiszpański eurodeputowany Diego Solier. Należy on do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której skład wchodzi też PiS.

Przeważyły kwestie formalne. Gdyby pozostali europosłowie przyszli na głosowanie, to może by wygrali

— ocenił Rzońca.

Romanowski ze statusem uchodźcy

Rząd Węgier w ubiegłym roku udzielił posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu (byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobry w MS) ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. W grudniu ub.r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania Romanowskiego, lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier. Romanowski jest jednym z podejrzanych w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o „ustawianie” konkursów na wielomilionowe dotacje.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Romanowski komentuje nasze ustalenia! Materiały przeciwko FS? „Od początku do końca ordynarna ustawka”

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych