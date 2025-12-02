Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o hodowli zwierząt na futra, natomiast zawetował tzw. ustawę łańcuchową, zapowiadając własny projekt w tej sprawie. Te decyzje prezydenta wywołały ogromne emocje w mediach społecznościowych.
Emocjonalne reakcje polityków koalicji
Przedstawicielom koalicji rządzącej nie podoba się fakt, że głowa państwa zawetowała tzw. ustawę łańcuchową.
I co ci psy zawiniły?
— napisał Donald Tusk, premier.
To wyjątkowa podłość. Jak złym człowiekiem trzeba być, by zawetować „ustawę łańcuchową”. Patoprezydent
— ostro uderzył w prezydenta Borys Budka, europoseł KO.
Prezydent Nawrocki zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. To weto boli najbardziej tych, którzy nie mogą się bronić. Ręce opadają…
— zaznaczył Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Ustawa łańcuchowa. Panie Prezydencie - ręce opadają
— napisał Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.
Krytyka ze strony Konfederacji
Z kolei ze strony Konfederacji krytyka na głowę państwa spada z powodu podpisania ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Tu jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że przynajmniej część przedsiębiorców z tej branży, zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, jest prezydentowi wdzięcznych za tę decyzję. Wskazują, że ustawa pozwala im działać w branży hodowli zwierząt futerkowych do 2033 roku, podczas gdy regulacje UE groziły zniknięciem tej branży w zaledwie dwa lata.
Niestety Prezydent Karol Nawrocki, pod dyktando radykalnej lewicy, zgodził się na zniszczenie kolejnej gałęzi polskiego rolnictwa. Klaszczący po uchwaleniu ustawy Jarosław Kaczyński razem z całą lewicą pójdą teraz dalej i będą domagać się zakazu hodowli kurczaków, świń i krów. Szkoda, że Prezydent nie obronił polskiej wsi przed Kaczyńskim, lewicą i pseudoekologami, pomimo że przed wyborami sprzeciwiał się „Piątce dla zwierząt”
— zaznaczył na platformie X Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei.
Zakaz hodowli zwierząt futerkowych = niszczenie polskiej gospodarki i szkodzenie zwierzętom. Po wprowadzeniu zakazu znikną tysiące miejsc pracy bezpośrednio w branży futerkowej i dziesiątki tysięcy miejsc w branżach powiązanych. Z gospodarki wyparują setki milionów złotych generowane co roku przez branżę. Wbrew naiwnej propagandzie błędnie pojmowanej „miłości do zwierząt” zakaz zaszkodzi również zwierzętom futerkowym. Próżnię rynkową pozostałą po polskich fermach szybko wypełnią nowe zakłady w Chinach, Rosji, Danii czy w innych krajach, w których standardy hodowli zwierząt są przeważnie znacznie niższe niż w Polsce
— argumentował z kolei Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu w Konfederacji.
Konfederacja z ubolewaniem przyjmuje podpisanie zakazu przez Prezydenta, a z jeszcze większym ubolewaniem fakt, że za zakazem opowiedziało się 2/3 rzekomo prawicowego klubu PiS w Sejmie. Dążenie do osłabienia polskiej gospodarki nie po raz pierwszy połączyło liderów PiSu i Platformy
— dodał.
Panie Marszałku, piszę to jako ta część PiS, która głosowała przeciwko zakazowi: w tym podpisie nie chodziło o sprawy ideologiczne, o źle pojmowaną „miłość do zwierząt”. Chodziło m.in. o to, że to sami przedstawiciele branży zaapelowali do Prezydenta o podpisanie tej ustawy, bo daje im przynajmniej pewność 8 lat spokoju w prowadzeniu działalności. Jeśli sama branża apelowała o podpis, a teraz za niego dziękuje, to trudno żeby Prezydent podejmował decyzje wbrew temu
— zareagowała na powyższy wpis Anna Gembicka, posłanka PiS.
Nieoczywiste decyzje prezydenta
Decyzje prezydenta w sprawie obydwu wspomnianych ustaw nie były oczywiste dla obserwatorów życia politycznego, jak i dla polityków PiS-u i Konfederacji, na co wskazał w swoim komentarzu na X Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Konfederacja liczyła na weto ustawy o hodowli zwierząt na futra. W PiS spodziewano się weta i podpisu pod ustawą łańcuchową. Jest odwrotnie. Prezydent potrafi zaskoczyć nawet własne środowisko
— podsumował dzisiejsze decyzje prezydenta Michał Wróblewski.
