Dr Oskar Kida, konstytucjonalista, na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się m.in. do oburzających słów Donalda Tuska, który w Berlinie u boku kanclerza Friedricha Merza zapowiedział, że jeśli Niemcy nie zapłacą odszkodowania polskim ofiarom II wojna światowa, to zrobi to Polska. „Przyznam się, że w pierwszej chwili myślałem, że to sztuczna inteligencja, to jest na pewna fejk. Sprawdziłem, że niestety nie, to nie jest żaden fejk” - mówił dr Kida.
W programie poruszono m.in. temat ataków koalicji rządzącej na prezydenta Karola Nawrockiego.
Atak na prezydenta spowodowany jest tym, że tu widzimy jak na dłoni, kto spełnia obietnice, a kto nie. Pan prezydent robi to, do czego się zobowiązał – składa konkretne projekty ustaw, nie dopuszcza do pewnych rzeczy, jak również obiecywał. Tu się okazuje, że rząd, który nic zrobił ze swoich 100 konkretów, nie zrealizował umowy koalicyjnej w innym zakresie niż wymiana „stołków”
— mówił dr Oskar Kida.
Konstytucjonalista przyznał, że na obecnej polaryzacji korzysta KO, ale także prezydent.
Na tej polaryzacji korzysta w pewnej części PO, bo jej rośnie kosztem mniejszych koalicjantów, ale oni idą ewidentnie na dno polityczne, i oczywiście korzysta na tym starciu, z którego wychodzi zwycięską, pan prezydent, ponieważ we wszystkich sondażach, rankingach zaufania, jego poparcie rośnie
— stwierdził Kida.
Deklaracja Tuska w Berlinie
Konstytucjonalista odniósł się też do słów Donalda Tuska w Berlinie, że będzie rozważał, by symboliczne zadośćuczynienie dla polskich ofiar zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej, zapłaciła Polska, jeśli nie zrobią tego sami Niemcy.
Przyznam się, że w pierwszej chwili myślałem, że to sztuczna inteligencja, to jest na pewna fejk. Sprawdziłem, że niestety nie, to nie jest żaden fejk
— mówił dr Kida.
Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której negocjujemy, i przychodzi ktoś do jakiegoś dłużnika, i mówi: „Słuchaj, napożyczałeś, nabroiłeś, jesteś winny grube pieniądze, słuchaj, musisz oddać tym biednym ludziom te pieniądze, bo jak tego nie zrobisz, to ja im oddam, rozumiesz?”. To jaką motywację ma ten człowiek, żeby oddawać?
— pytał retorycznie konstytucjonalista.
