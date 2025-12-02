Minister infrastruktury Darius Klimczak próbował tłumaczyć się z bulwersującej imprezy PKP Intercity. „Tego typu działanie nie ma prawa się powtórzyć” - mówił w Radiu Zet. „Aktyw bawił się świetnie!” - komentował poseł PiS Łukasz Kmita, który nagłośnił sprawę.
Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości ujawnił w mediach społecznościowych bulwersującą historię.
SKANDAL W PKP INTERCITY! A wszystko pod nadzorem ministra infrastruktury! Gdy Polacy martwią się o bezpieczeństwo na kolei, a państwowe spółki wymagają pilnych inwestycji- kierownictwo PKP Intercity jedzie na 6-godzinną imprezę z DJ-em i OPEN BAREM
— przekazał.
Tak, dobrze czytacie: nielimitowane piwo, wino, wódka, wszystko za publiczne pieniądze. To dzieje się w czasie, gdy: żołnierze i funkcjonariusze alarmują o zagrożeniach, pasażerowie czekają na opóźnione pociągi, rząd Donald Tusk mówi o „oszczędnościach”. A w centrali? Balują do rana. Tak wygląda „nowa jakość” w państwowej spółce pod okiem tego rządu
— wskazał.
Tłumaczenia Klimczaka
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak próbował tłumaczyć się w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet.
Nieprawda. Żadne kierownictwo tam nie pojechało. Pojechali pracownicy.
— zapewniał.
Nie wiem, czy taka impreza była, że wiem, że był taki przetarg. Natomiast rozmawiałem niedawno z szefem PKP Intercity - taki przetarg nie ma prawa się powtórzyć. To znaczy, tego typu działanie nie ma prawa się powtórzyć. Natomiast panu posłowi Kmicie trzeba przypomnieć, żeby on sobie przeanalizował poprzednie przetargi, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i nadzorowało spółkę PKP Intercity. Pracownicy organizują się i w ramach funduszy dla nich dostępnych organizują różnego rodzaju wyjazdy
— przekonywał.
„Pijacka impreza”
Tłumaczenia te skomentował w mediach społecznościowych Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, były wiceminister infrastruktury.
W atmosferze masowych zwolnień PKP CARGO, likwidacji PKP TABOR, wyprzedaży gruntów i majątku PKP, Klimczak organizuje pijacką imprezę w pociągu dla partyjnych notabli!!!
— wskazał.
Jak myślicie, czy oni też przejechali po rozerwanych torach, bo Klimczak nie ma pojęcia, ile pociągów tam przejechało!
— dodał.
„Aktyw bawił się świetnie”
Łukasz Kmita przekazał natomiast, że po jego interwencji zdecydowano się skończyć z bulwersującymi imprezami.
Po mojej piątkowej kontroli poselskiej prezes PKP Intercity zapowiedział koniec z open barami na firmowych wyjazdach. Sytuacja ma się nie powtórzyć!
— zaznaczył.
Dariusz Klimczak w Radiu Zet sugerował, że nie wiadomo czy impreza się odbyła. Otóż impreza była, aktyw bawił się świetnie!
— podkreślił.
