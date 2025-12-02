Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Rodziny i Demografii. „Zagadnienia dotyczące rodziny i demografii bardzo konkretnie i bezpośrednio prowadzą do refleksji, że naród to nie tylko my, żyjący współcześnie, lecz także ci, którzy byli przed nami, oraz ci, którzy przyjdą po nas. Z myślą o tym pracujmy wspólnie dla Polski!” - napisał prezydent w akcie, który powołał radę.
Uroczystość powołania odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu udział brała małżonka prezydenta Marta Nawrocka.
Pragnę, aby Polska była najlepszym miejscem do życia dla polskich rodzin. Powołanie Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP ma stworzyć przestrzeń rzetelnej debaty o tym wszystkim, co determinuje dobrą przyszłość Ojczyzny. Dziękując za przyjęcie zaproszenia do powołanej Rady, w szczególny sposób proszę o aktywność w tym gremium – o zgłaszanie pomysłów przekładających się na konkretne projekty, które będziemy mogli razem skutecznie zrealizować z myślą o dobrej przyszłości Polski. Zagadnienia dotyczące rodziny i demografii bardzo konkretnie i bezpośrednio prowadzą do refleksji, że naród to nie tylko my, żyjący współcześnie, lecz także ci, którzy byli przed nami, oraz ci, którzy przyjdą po nas. Z myślą o tym pracujmy wspólnie dla Polski!
— napisał prezydent w akcie, który powołał radę.
Skład Rady Rodziny i Demografii
W skład rady wchodzą: Barbara Socha - Przewodnicząca Rady, Karolina Appelt, Dorota Bojemska, Konrad Bonisławski, Michał Ciesielski, Henryk Domański, Rafał Dorosiński, Ewa Frątczak, Marek Grabowski, Szymon Grzelak, Marek Kośny, Michał Kot, Joanna Krupska, Agata Lupoměská, Bartosz Marczuk, Elżbieta Mączyńska, Michał Michalski, Jarosław Przeperski, Elżbieta Rafalska, Piotr Szukalski, Jarosław Szydłak, Antoni Szymański, Gertruda Uścińska oraz Aleksandra Wesołowska.
Adam Bąkowski/KPRP/X
