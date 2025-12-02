Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini jest jedną z osób zatrzymanych w związku ze śledztwem, w ramach którego doszło dziś do przeszukań m.in. w siedzibie unijnej dyplomacji w Brukseli oraz w Kolegium Europejskim w Brugii - podał belgijski dziennik „Le Soir”. O przeszukaniach wcześniej poinformowała prowadząca śledztwo Prokuratura Europejska (EPPO). Według niej zatrzymane zostały trzy osoby. „Jeszcze nie umilkły echa skandalu wokół byłego Komisarza Ryendersa, a już rozpędza się kolejne śledztwo ws. korupcji w Komisji Europejskiej” - skomentował informację były szef CBA, europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Rewizji dokonano w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami dla młodszych dyplomatów, finansowanymi przez UE. Informację o przeszukaniach potwierdziła Komisja Europejska.
Możemy potwierdzić, że policja była dziś w budynkach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)
— powiedziała rzeczniczka KE Anitta Hipper.
Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini jest obecnie rektorką Kolegium Europejskiego, do którego weszła dziś policja. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019. Została dziś zatrzymana. Włoszka została wybrana na szefową unijnej dyplomacji w tym samym dniu, kiedy zdecydowano o tym, że przewodniczącym Rady Europy będzie Donald Tusk.
Według gazety „Le Soir” wśród zatrzymanych jest również Włoch Stefano Sannino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), były ambasador Włoch w Hiszpanii, a obecnie dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej.
Kolejna afera w Brukseli. Jeszcze nie umilkły echa skandalu wokół byłego Komisarza Ryendersa, a już rozpędza się kolejne śledztwo ws. korupcji w Komisji Europejskiej.
Policja belgijska zatrzymała byłą wiceszefową KE Federicę Mogherini, weszła też do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz Kolegium Europy. Chodzi o podejrzenie oszustwa. Unijna biurokracja przeżarta jest korupcją
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Mocne wejście
Na wniosek Europejskiej Prokuratury (EPPO) policja w Belgii przeszukała m.in. siedzibę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w Brukseli. Na czele tej unijnej dyplomacji stoi wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i obronnych UE, sprawujący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego KE.
Przeszukano również budynki Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. W Kolegium Europejskim kształcą się unijni urzędnicy; uczelnia ma także placówki w Warszawie i Tiranie.
EPPO wyjaśniła, że rewizji dokonano w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami dla młodszych dyplomatów, finansowanymi przez UE.
Przed przeszukaniem Prokuratura Europejska wnioskowała o uchylenie immunitetu kilku podejrzanych, co zostało uwzględnione
— poinformowano.
Czy doszło do zmowy?
Chodzi o finansowany ze środków unijnych program Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021–2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii.
Śledztwo ma wykazać, czy pracownicy Kolegium w Brugii zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.
Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji, oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu
— poinformowała EPPO.
