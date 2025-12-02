Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o hodowli zwierząt na futra, zawetował lecz tzw. ustawę łańcuchową! Zapowiedział też własny projekt w tej sprawie. Swoją decyzję zakomunikował za pośrednictwem nagrania.
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że głowa państwa podpisała dziś trzy ustawy: nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nowelizację ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, jak również nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Weto zostało zastosowane zaś do tzw. ustawy łańcuchowej.
Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych - Prezydent RP Karol Nawrocki o swoich decyzjach dotyczących tzw. ustawy o hodowli zwierząt na futra i tzw. ustawy łańcuchowej
— czytamy w opisie.
„Pozwoli to branży na korzystny okres przejściowy”
Podpisałem trzy ustawy, a jedną postanowiłem zawetować. Dwie decyzje dotyczyły tak zwanej ustawy o hodowli zwierząt na futra i ustawy łańcuchowej. To wybory trudne, ale konieczne. Obie budziły emocje, bo dotyczą tego, co niezwykle ważne dla wielu z nas. Odpowiedzialność za zwierzęta to także ważna część świadectwa wrażliwości społecznej, ale nie może być uderzeniem w polską wieś, w interes polskich rolników. Pogodzenie obu tych emocji wymagało roztropności w decyzji i zważenia wielu racji
— wyjaśnił prezydent.
Ustawę o hodowli zwierząt na futra podpisuję. Słowa uzasadnienia tego działania kieruję szczególnie do rolników i mieszkańców wsi. Fakty są jednoznaczne. Ponad 2/3 Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Ten głos nie może być zignorowany. To kierunek, który społeczeństwo wskazuje w zdecydowanej większości. Jednocześnie z uwagą wysłuchaliśmy hodowców. Podczas spotkania w kancelarii prezydenta powiedzieli jasno, czego potrzebują, by ta zmiana mogła być zaakceptowana. Te postulaty znajdują się w ustawie, którą dziś podpisałem. To między innymi odszkodowania dla tych, którzy zamkną działalność wcześniej, wsparcie i odprawy dla pracowników, ośmioletni okres przejściowy, uczciwy i pozwalający na racjonalne wygaszanie działalności oraz dający odpowiedni czas na podjęcie innej. Podpisuję tę ustawę, bo pozwoli to branży na korzystny okres przejściowy
— dodała głowa państwa.
Jednocześnie rząd musi mieć świadomość, że za mojej prezydentury nie jest możliwe jakiekolwiek rozszerzanie zakazów i ograniczeń na produkcję rolną. To kwestia naszego bezpieczeństwa żywnościowego i trwania polskiej wsi jako jednego z najważniejszych filarów naszej suwerenności. Dlatego w kancelarii prezydenta przygotowywany jest projekt ustawy chroniącej prowadzenie produkcji rolnej na wsi. Nie może być dłużej sytuacji, że rolnik prowadzący hodowlę, czy uprawiający ziemię jest za to karany decyzją sądu. Przed złożeniem do Sejmu skonsultuje oczywiście ten projekt z rolnikami. Rolnik musi mieć pewność, że jego działalność jest szanowana i że nie będzie karany za to, że dba o nasze bezpieczeństwo żywnościowe
— powiedział prezydent.
Weto do ustawy łańcuchowej
Prezydent Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy łańcuchowej.
Ustawą, którą postanowiłem zawetować jest tak zwana ustawa łańcuchowa. Choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować
— wytłumaczył.
Jest jeszcze jeden fałsz, który muszę stanowczo odrzucić. Teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta to krzywdzący stereotyp. Źle traktują zwierzęta źli ludzie, a tacy, choć na szczęście nie ma ich wielu, mieszkają i w miastach i na wsi. Zdarza się to niestety wszędzie. Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu. Jak powiedziałem, dobrostan zwierząt jest ważny. Sam zawsze dbałem o zwierzęta. Były i są obecne w moim domu
— dodał.
Prezydencki projekt
Prezydent Nawrocki złoży własny projekt ustawy łańcuchowej!
Dlatego składam do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić psy z łańcuchów i realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców. Jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, tak aby lepsze przepisy weszły w życie w podobnym czasie jak ustawa zawetowana
— poinformował.
Prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych. Wierzę, że zobaczycie państwo w tych decyzjach przede wszystkim troskę o Polaków, o przyszłość naszej wsi, stabilność, skuteczność i sprawiedliwość prawa
— spuentował.
CZYTAJ TAKŻE: Cztery podpisy i sprzeciw prezydenta Nawrockiego wobec ustawy o rynku kryptoaktywów! „Decyzja o wecie była konieczna”
Adam Kacprzak, Adam Bąkowski/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747231-prezydent-wetuje-tzw-ustawe-lancuchowa-zapowiada-projekt
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.