Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zmieniła termin przesłuchania o. Tadeusza Rydzyka jako świadka w sprawie dot. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Uwzględniła jego wniosek – poinformowała rzeczniczka prokuratury prok. Dorota Sokołowska-Mach. Nie podała jednak nowego terminu. „Napisałem do pani prokurator, że nie mogę przyjechać ósmego. Poprosiłem też, żeby nie wyznaczać przesłuchania przed 13:00, bo to jest kawał drogi, kilkaset kilometrów” - powiedział kilka dni temu w rozmowie z portalem wPolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
O. Tadeusz Rydzyk CSsR 17 listopada poinformował w Radiu Maryja, że został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II na 8 grudnia, czyli w dniu, w którym przypada 34. rocznica powstania Radia Maryja. Datę tę potwierdziła wówczas rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
Szanowni Państwo, Kochana Rodzino Radia Maryja. Radio Maryja będzie miało już 34 lata – 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zawsze mówimy Wam o wszystkich sprawach dotyczących Radia Maryja, tego całego centrum ewangelizacji z Torunia. Dzisiaj chciałbym poinformować Państwa, że po wezwaniach do prokuratury pani dyrektor do spraw finansowych w Fundacji „Lux Veritatis”, później po wezwaniu o. Jana Króla CSsR w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, dostałem wezwanie i ja, na 8 grudnia bieżącego roku
— powiedział o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
„Ciągłe odbieranie dobrego imienia”
Dziś prok. Dorota Sokołowska-Mach poinformowała, że prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez o. Tadeusza Rydzyka CSsR wniosek o zmianę terminu wykonania czynności. Nie podała jednak nowego terminu.
— powiedział kilka dni temu w rozmowie z portalem wPolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk CSsR.
Na razie nie podano nowego terminu wezwania.
Prokuratura nie informuje o zaplanowanych czynnościach w tej sprawie
— oświadczyła dziś prok. Sokołowska-Mach. Używając obcego Polakom kodu kulturowego dodała, że „w związku z pojawiającymi się m.in. w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi zaplanowanego na dzień 8 grudnia 2025 r. przesłuchania p. Tadeusza Rydzyka” informuje, że ma on zostać przesłuchany w charakterze świadka w ramach prowadzonego postępowania.
Myślę, że tu chodzi o moje nazwisko. Nie pierwszy raz nasze działania są blokowane i wstrzymywane. Usłyszałem to już kiedyś w kontekście naszej uczelni. Utrudniano nam jej rozwój na wiele sposobów. Ktoś powiedział wprost, że nie chodzi o uczelnię, ale o nazwisko. Za poprzednich rządów Donalda Tuska, gdy budowaliśmy akademiki, odebrano nam VAT, który nam się należał. Przez parę lat toczył się proces. Wygraliśmy go, ale pieniędzy nam nie oddawano. Cały czas jest to samo.
Teraz podejrzewam, że chodzi także o pamięć i tożsamość. Zwłaszcza, gdy patrzy się na tę całą politykę poniżania Polaków i Polski. Widać to chociażby w ostatniej wypowiedzi ambasadora Niemiec, ubliżającej Polakom. I rząd nie reaguje. To jest odbieranie dobrego imienia. To oszczerstwa.
— mówił w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk CSsR. A jak radzi sobie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” po wstrzymaniu finansowania?
Rząd wstrzymał finansowanie wystawy stałej. Natomiast muzeum działa od strony kulturalnej. Są różne wydarzenia, tamta część jest gotowa. Ale trwa ciągłe szarpanie, wożenie po prokuratorach, kontrole skarbowe, NIK – to wszystko bardzo utrudnia pracę. To jest nękanie. I to ciągłe odbieranie dobrego imienia. Ciągłe ataki medialne. To są działania antypolskie, antykatolickie. Jak te liberalno-lewicowe media mówią o Kościele? Wyłącznie negatywnie. Ciągłe poniewieranie księży. A co by było z Polską, gdyby nie Kościół? To niezrozumienie tego, czym jest Kościół. Benedykt XVI pięknie mówił, jeszcze jako kardynał Ratzinger, że był sobór ojców soboru i był sobór dziennikarzy. Kościół jest dziś bardzo prześladowany. Proszę zobaczyć, ile jest ataków na księży. Według badań, aż 80 procent duchownych nigdzie tego nie zgłasza. Mówią, że to nie ma sensu, bo i tak nie będzie sprawiedliwości
— podkreślił założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Robert Knap/PAP/wPolityce.pl
