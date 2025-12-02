Mariusz Kamiński, europoseł PiS, w rozmowie z Kanałem Zero m.in. poruszył sprawę ułaskawienia jego oraz Macieja Wąsika przez prezydenta Andrzeja Dudę. „Gdyby nie to, do tej pory siedzielibyśmy w więzieniu” - mówił Mariusz Kamiński w Kanale Zero.
Mariusz Kamiński przypomniał, na czym polegała afera gruntowa i jak doszło do tego, że w sprawie skazano byłe kierownictwo CBA.
Sprawa miała miejsce w roku 2007, kiedy doszło do zatrzymania dwóch osób. Jeden z nich był doradcą ówczesnego ministra rolnictwa i wicepremiera rządu, którzy chcieli uzyskać od przedsiębiorców łapówkę rzędu około miliona dolarów za podjęcie przez ministra rolnictwa decyzji dotyczącej odrolnienia wskazanych przez nich gruntów na terenie Polski. Do nas zgłosili się, ja wtedy byłem szefem CBA, zgłosili się przedsiębiorcy, którzy byli przedmiotem tych ofert. Przeprowadziliśmy za zgodą prokuratury kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej, czyli taką policyjną prowokację, jak to się potocznie mówi. Dwie osoby, które domagały się tych łapówek, zostały zatrzymane, a jednocześnie zostało złożone takie standardowe zawiadomienie do prokuratury przez działaczy Samoobrony, jakoby miało dojść do działań nielegalnych ze strony CBA. Ta sytuacja doprowadziła do skazania nas w pierwszej instancji
— powiedział Mariusz Kamiński. Wówczas byłym szefom CBA pomógł prezydent Andrzej Duda.
Decyzja prezydenta Dudy
Pan prezydent Andrzej Duda publicznie powiedział, że sprawa jest skrajnie upolityczniona, że ludzie, którzy walczą z korupcją, powinni być szczególnie chronieni, że nie może zgodzić się na tak nieakceptowalne działania ze strony sądu. Sytuacja bardzo trudna dla pana prezydenta, bo jego akt łaski wydany w roku 2015 został przez sąd zlekceważony
— przypomniał Kamiński.
Gdyby nie kolejna decyzja pana prezydenta, podjęta w bardzo dramatycznych okolicznościach, pokazująca jak szlachetnym człowiekiem jest Andrzej Duda, pan prezydent, który wydał kolejny akt łaski. Gdyby nie to, do tej pory siedzielibyśmy w więzieniu
— dodał.
