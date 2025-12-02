Rządowy projekt budżetu na 2026 rok przewiduje rekordowe 300 miliardów złotych deficytu. Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć wniosek o odrzucenie projektu. „Wczoraj media ujawniły korespondencję między minister zdrowia a minister finansów. MZ proponuje cięcia w NFZ na kwotę 10 mld zł. Cięcia związane są z przywróceniem limitów, np. na operację zaćmy, tomografię, rezygnacją z programu „Dobry posiłek”. To jeden wielki skandal pokazujący, że Polską rządzą niekompetentni ludzie” - powiedział szef KP PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w Sejmie. Głos w sprawie zabrali również posłowie Zbigniew Kuźmiuk i Andrzej Śliwka.
Na rozpoczynającym się jutro dwudniowym posiedzeniu Sejmu przeprowadzone ma zostać drugie czytanie projektu budżetu na 2026 r. Natomiast na piątek zaplanowano kolejne posiedzeniu Sejmu podczas którego ma odbyć się głosowanie ws. przyszłorocznego budżetu.
To budżet fatalny, to bardzo zły budżet, to budżet podtrzymujący tendencję spadkową, jeżeli chodzi o finanse publiczne i deficyt. Ten rząd bije rekordy jeżeli chodzi o wysokość deficytu.
— powiedział Błaszczak na dzisiejszej konferencji prasowej dodając, że wzrasta zadłużenie i deficyt budżetowy państwa.
Skrytykował też przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia propozycje zmian, które w 2026 r. miałyby przynieść blisko 10,4 mld zł oszczędności w NFZ.
Wczoraj media ujawniły korespondencję między minister zdrowia a minister finansów. MZ proponuje cięcia w NFZ na kwotę 10 mld zł. Cięcia związane są z przywróceniem limitów, np. na operację zaćmy, tomografię, rezygnacją z programu „Dobry posiłek”. To jeden wielki skandal pokazujący, że Polską rządzą niekompetentni ludzie
— powiedział szef klubu PiS. Dodał, że propozycje MZ to „jeden wielki skandal pokazujący, że Polską rządzą ludzie niekompetentni”.
W ujawnionym wczoraj piśmie z 29 października MZ przedstawiło zmiany, które w 2026 r. miałyby przynieść blisko 10,4 mld zł oszczędności. Zakładają one m.in reformę wynagrodzeń, limity w poradniach specjalistycznych i korekty na listach darmowych leków dla dzieci i seniorów. Po urealnieniu wpływu ze składek zdrowotnych w 2026 r., wprowadzeniu zmian systemowych i oszczędności luka w NFZ w 2026 r. wyniosłaby blisko 12,9 mld zł. Natomiast bez tych korekt niedobór w budżecie NFZ na 2026 r. szacowany jest na ok. 23 mld zł.
Kuźmiuk: „Złożymy wniosek o odrzucenie projektu budżetu”
Rozumiem, że w ten sposób próbuje się załatać tę dziurę, ten brak 23 miliardów złotych i to dotyczy drastycznych ograniczeń, a więc właśnie powrotu do limitowania usług
— powiedział uczestniczący w konferencji poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Dodał, że PiS złożyło w pierwszym czytaniu poprawki do projektu ustawy budżetowej, przeznaczające dodatkowe środki w wysokości 23 mld zł na ochronę zdrowia, ale zostały one odrzucone w dalszych pracach.
Kuźmiuk zwrócił także uwagę na zawarty w projekcie wzrost wydatków na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, który - jak powiedział - oznacza, że koalicja rządowa „przygotowuje w 2026 roku po prostu skok na Trybunał”. W projekcie budżetu na 2026 r., postulowane wydatki TK wzrastają do 76,4 mln zł, czyli o 38,3 proc.
Zapisane w tegorocznej ustawie budżetowej środki dla TK wyniosły ostatecznie 52 mln 616 tys. zł. wobec 63 mln 450 tys., które znajdowały się w jej projekcie - cięcia objęły wypłaty dla pracowników TK. Ówczesny prezydent Andrzej Duda część przepisów ustawy budżetowej skierował na początku roku do TK, który w maju orzekł, że przepisy dotyczące finansowania dla TK i KRS są niekonstytucyjne. Następnie prezes TK Bogdan Święczkowski zażądał od szefa MF Andrzeja Domańskiego wypłaty pieniędzy na wynagrodzenia dla sędziów Trybunału, ale jak informowano nie odniosło to skutku.
Kuźmiuk powiedział też, odnosząc się do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej, że sytuacja, w której wysokość deficytu zbliża się do połowy dochodów budżetowych państwa, „świadczy o tym, że na dłuższą metę tak się po prostu nie da”.
Złożymy wniosek o odrzucenie projektu budżetu
— zapowiedział poseł PiS.
Śliwka: „Zmierzamy w bardzo złym kierunku”
Do sprawy budżetu na 2026 odniósł się również poseł Andrzej Śliwka.
Rządzący opowiadają, że 300 mld deficytu, który chcą zgotować Polakom w przyszłym roku jest konsekwencją tego, że te środki mają trafić na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Jak można tak kłamać? Rządzący skupieni są tylko na tym, żeby realizować dziwną wizję, mającą na celu upadłość Polski. Patrząc na to, jak wygląda zaprojektowany budżet, zmierzamy w bardzo złym kierunku. W budżecie na 2026 jest mniej o 6 mld zł środków do dyspozycji ministra obrony narodowej. W tym budżecie ma być wydane 300 mln zł mniej na badania i rozwój w wojsku. 400 mln zł mniej ma być wydane na ekwipunek i umundurowanie
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Rząd odtrąbił sukces ws. SAFE, a ustalenia… utajnił. Wiceszef MON mówi, że część polskich środków otrzyma Ukraina: „B. ważny punkt”
Projekt ustawy budżetowej na 2026
Projekt ustawy budżetowej na 2026 r. wpłynął do Sejmu 30 września, 9 października odbyło się jego pierwsze czytanie, 20 listopada sejmowa komisja finansów publicznych zajęła się poprawkami zgłoszonymi w pierwszym czytaniu. Ze 109 poprawek komisja odrzuciła wszystkie z wyjątkiem jednej, który obcina wydatki m.in. na kancelarie prezydenta, Sejmu i Senatu, a zwiększa wydatki m.in. na służby specjalne.
W projekcie budżetu zostały zaplanowane rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.
Część środków z SAFE dla Ukrainy
Były szef MON odniósł się również do pożyczki w ramach programu militarnego SAFE.
10 mld zł z funduszu SAFE ma zostać przekazane na Ukrainę - to pożyczki, które będziemy spłacać wszyscy. Za te środki powinna zostać wybudowana fabryka tanich, prostych w obsłudze dronów, które zasilą zasób Sił Zbrojnych RP oraz będą sprzedawane na Ukrainę
— poinformował na portalu X.
Adam Bąkowski/PAP/X
