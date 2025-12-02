Prezydent RP Karol Nawrocki w krótkim wpisie odniósł się - jak można wywnioskować z jego treści - do wypowiedzi Donalda Tuska z Berlina. „Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić” - zaznaczyła głowa państwa.
Przypomnijmy, co powiedział w Berlinie Donald Tusk. „Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić powiem szczerze” — mówił polski premier w towarzystwie niemieckiego kanclerza.
I jak można wywnioskować z treści, właśnie tę szokującą wypowiedź skomentował w mediach społecznościowych prezydent RP Karol Nawrocki.
Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców
— napisał Nawrocki.
Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić
— czytamy.
