„Nie może być tak, że polski rząd przejmuje te koszty, bo do dzisiaj to Polacy ponosili wszelkie koszty zbrodni niemieckich” - powiedział w Telewizji wPolsce24 prof. Bogdan Musiał. Ekspert ds. stosunków polsko-niemieckich zauważył, że Donald Tusk ze względów czysto piarowych zmienił nieco narracje ws. reparacji. „Zauważył, że ogromna większość Polaków doszła do wniosku, że Polska została tak, a nie inaczej potraktowana, Niemcy nie zapłacili i się nie rozliczyli. Dlatego nie może już mówić, że sprawa została oficjalnie załatwiona” - stwierdził prof. Musiał.
Podczas konferencji po polsko-niemieckich konsultacjach rządowych Donald Tusk oświadczył, że jego rząd wypłaci żyjącym jeszcze ofiarom niemieckich zbrodni odszkodowania. Zdanie to zostało wplecione w cały szereg pochwał pod adresem kanclerza…
