Dzieci nie potrafią samodzielnie korzystać toalety? Nauczyciele w Niemczech alarmują przed zapaścią w szkołach podstawowych

  • Polityka
  • opublikowano:
Dzieci / autor: Fratria
Dzieci / autor: Fratria

Niemieccy nauczyciele ostrzegają przed problemami dzieci, które „nie potrafią słuchać, trzymać ołówka, samodzielnie iść do toalety”. Prawie 1100 nauczycieli z Hesji alarmuje w specjalnie sporządzonym liście o niedostatkach oświaty w ich landzie i apelują do władz o podjęcie stanowczych kroków.

Kiedyś były to oczywiste umiejętności w szkołach podstawowych, dziś już nie

— zaznaczył w dokumencie związek zawodowy nauczycieli GEW z Hesji.

Przekazał też heskiemu resortowi edukacji rezolucję, która dotyczy poprawy warunków pracy, którą podpisało blisko 1100 nauczycieli szkół podstawowych. Krytyce poddano w niej cięcia budżetowe landu oraz „innego podejścia do problemu i większego wsparcia”. Wśród oczekiwań znalazły się m.in. postulaty dot. większej liczby wykwalifikowanych nauczycieli, psychologów i ograniczenia liczebności klas w szkołach podstawowych do 20 osób.

Rezolucja nauczycieli podkreśla, że najbardziej podstawowe umiejętności, które niegdyś były u uczniów podstawówek oczywiste, teraz już takimi nie są. Narastają także „deficyty językowe” i zaburzenia lękowe, a potrzeby dzieci w wieku szkolnym są coraz większe.

Brak podstawowych umiejętności

Wciąż coraz więcej dzieci ma problem w koncentracji, gotowości do wysiłku, tolerowaniu frustracji, jak również „umiejętności uczciwego sporu i godzenia się”. Wśród problemów niemieckich dzieci przejawiają się również nieumiejętność siedzenia prosto, wiązania butów, a także utrzymania porządku i przestrzegania ustalonych zasad, a nawet… samodzielnego korzystania z toalety.

Niektóre dzieci nie są przyzwyczajone do używania papieru toaletowego i ubierania się

— podkreślili nauczyciele cytowani przez „Bild”.

Według wiceszefowej związku zawodowego GEW z Hesji Heike Ackermann, wielu nauczycieli szkół podstawowych osiągnęło granice wytrzymałości.

Od lat domagamy się mniejszych klas, więcej zespołów multispecjalistycznych i więcej czasu na pracę pedagogiczną

— dodała.

Narastające wyzwania

W związku z tym szkoły w Hesji mają wdrażać więcej zadań dotyczących „wychowania obywatelskiego, integracji, cyfryzacji i inkluzyjności”, ale tylko wówczas, kiedy „warunki zostaną do tego dostosowane”, co podkreśliła Heike Ackermann.

Rok szkolny 2026/2027 ma być rokiem, w którym, ma wejść w życie pierwszy etap prawa do całodziennej opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. GEW twierdzi, że wyzwania nasilą się jeszcze bardziej.

Rzecznik heskiego ministerstwa edukacji przyjął rezolucję z ponad czterdziestoma podpisami nauczycieli i zagwarantował, że dokument ten będzie poddany wewnętrznej ocenie.

CZYTAJ TEŻ:

Opozycja dalej będzie narzekać? Dziennik „Welt” zachwycony polskim szkolnictwem! „Niemcy mogą się w tej kwestii wiele nauczyć od Polski”

Większość Niemców boi się, że będą mniejszością we własnym kraju. Kto stanowi dziś większość w niemieckich szkołach

maz/Dw.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych