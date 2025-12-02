Niemieccy nauczyciele ostrzegają przed problemami dzieci, które „nie potrafią słuchać, trzymać ołówka, samodzielnie iść do toalety”. Prawie 1100 nauczycieli z Hesji alarmuje w specjalnie sporządzonym liście o niedostatkach oświaty w ich landzie i apelują do władz o podjęcie stanowczych kroków.
Kiedyś były to oczywiste umiejętności w szkołach podstawowych, dziś już nie
— zaznaczył w dokumencie związek zawodowy nauczycieli GEW z Hesji.
Przekazał też heskiemu resortowi edukacji rezolucję, która dotyczy poprawy warunków pracy, którą podpisało blisko 1100 nauczycieli szkół podstawowych. Krytyce poddano w niej cięcia budżetowe landu oraz „innego podejścia do problemu i większego wsparcia”. Wśród oczekiwań znalazły się m.in. postulaty dot. większej liczby wykwalifikowanych nauczycieli, psychologów i ograniczenia liczebności klas w szkołach podstawowych do 20 osób.
Rezolucja nauczycieli podkreśla, że najbardziej podstawowe umiejętności, które niegdyś były u uczniów podstawówek oczywiste, teraz już takimi nie są. Narastają także „deficyty językowe” i zaburzenia lękowe, a potrzeby dzieci w wieku szkolnym są coraz większe.
Brak podstawowych umiejętności
Wciąż coraz więcej dzieci ma problem w koncentracji, gotowości do wysiłku, tolerowaniu frustracji, jak również „umiejętności uczciwego sporu i godzenia się”. Wśród problemów niemieckich dzieci przejawiają się również nieumiejętność siedzenia prosto, wiązania butów, a także utrzymania porządku i przestrzegania ustalonych zasad, a nawet… samodzielnego korzystania z toalety.
Niektóre dzieci nie są przyzwyczajone do używania papieru toaletowego i ubierania się
— podkreślili nauczyciele cytowani przez „Bild”.
Według wiceszefowej związku zawodowego GEW z Hesji Heike Ackermann, wielu nauczycieli szkół podstawowych osiągnęło granice wytrzymałości.
Od lat domagamy się mniejszych klas, więcej zespołów multispecjalistycznych i więcej czasu na pracę pedagogiczną
— dodała.
Narastające wyzwania
W związku z tym szkoły w Hesji mają wdrażać więcej zadań dotyczących „wychowania obywatelskiego, integracji, cyfryzacji i inkluzyjności”, ale tylko wówczas, kiedy „warunki zostaną do tego dostosowane”, co podkreśliła Heike Ackermann.
Rok szkolny 2026/2027 ma być rokiem, w którym, ma wejść w życie pierwszy etap prawa do całodziennej opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. GEW twierdzi, że wyzwania nasilą się jeszcze bardziej.
Rzecznik heskiego ministerstwa edukacji przyjął rezolucję z ponad czterdziestoma podpisami nauczycieli i zagwarantował, że dokument ten będzie poddany wewnętrznej ocenie.
