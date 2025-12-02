Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Dlaczego? Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w komentarzy na X podkreślił, że projektowane prawo uderzające w rynek kryptowalut należało do projektów, które „zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Mimo to Donald Tusk postanowił zaatakować decyzję głowy państwa. W komentarzach wylała się prawdziwa lawina krytyki pod adresem… Donalda Tuska.
Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć. W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie „króla kryptowalut”, wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda
— napisał na platformie X Donald Tusk, który najwyraźniej teraz postawił sobie za cel walkę z kryptowalutami.
Burza w sieci po wpisie Tuska
W komentarzach pod wpisem Tuska widać niemal same krytyczne wpisy pod adresem premiera. Wielu komentujących zauważa, że prezydent Nawrocki wsłuchał się w głos branży i zawetował ustawę, która byłaby szkodliwa nie tylko dla firm zajmujących się obrotem kryptowalutami, ale i dla Polaków, którzy posiadają kryptowaluty.
Oczywiście. Kryptowaluty, jak prawie każdy biznes, to dla was zawsze podejrzana, szemrana sprawa. A potem się dziwimy, że w Polsce nie powstają innowacje. Nie powstają, bo jak już się pojawią, to je zwalczacie!
— napisał Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei.
Człowiek, któremu sekwencyjnie nic nie wychodzi często przesuwa się w stronę teorii spiskowych. Obawiam się, że jesteśmy w tym etapie, dalej już raczej lepiej nie będzie…
— podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS.
Raz udało się panu „świetną” legislacją zabić wschodzący w Polsce interes - gaz łupkowy. Powiedzieć że to dwuznaczne to nic nie powiedzieć. Ostatnio chcieliście zabić rynek kryptowalut. Jesteście antyinnowacyjni i zaściankowi. Dobrze, że wasze pomysły tym razem napotkały prezydenckie weto
— ocenił Łukasz Rzepecki, polityk Konfederacji.
Dla kogo źle, dla tego źle. Gdzie wady?
— napisał Piotr Gursztyn, publicysta Telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci”.
Nie szarp się, i tak twoja gadka w Berlinie będzie dziś głównym tematem nadal
— zaznaczył Paweł Rybicki, bloger
Pan Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił dlaczego zawetował tę ustawę
— podkreśliła Kasia, użytkowniczka X.
Ustawa też źle wyglądała dla rynku kryptowalut, za to dobrze dla niektórych dużych platform. Zróbcie minimum tego co wymaga MiCA, tak jak np. w Czechach i jedziemy
— zaproponował Jacek Szwagrzak, użytkownik X.
Powiedzieć, że premier nie ma pojęcia o temacie na jaki się wypowiada, to nic nie powiedzieć. W tle skrajny brak kompetencji rządu, tajemnicze finansowanie kampanii kandydata w wyborach prezydenckich. Jak się na czymś rząd nie zna, to niech lepiej gada (z ekspertami), a nie robi
— napisał AC, użytkownik X.
Prezydent zawetował ustawę, motywując swoją decyzję obawami, że wprowadziłaby ona nadmierną regulację, wysokie opłaty i stwarzała zagrożenie dla wolności gospodarczej oraz innowacyjności polskiego rynku kryptowalut. Weto było wynikiem apeli ze strony polskiej branży kryptowalut
— zaznaczył Janusz Janumir, użytkownik X.
W krypto inwestuje 4 miliony Polaków, nie wiem, czy gorsze jest że nie rozumiecie czego oczekują od was wasi potencjalni wyborcy i kontynuujecie działania „anty krypto”, czy to że przygotowaliście bubel prawny wbrew ekspertom i oczekiwaniom inwestorów, a teraz nieudolnie go bronicie
— napisał Artur Granicki, użytkownik X.
tkwl/X
