Sąd Najwyższy może podjąć jutro przełomową uchwałę, która będzie dotyczyć stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości orzeczeń unijnych trybunałów. Jej przyjęcie wydaje się konieczne, ponieważ przed dwoma miesiącami 7 sędziów Izby Pracy SN podpierając się orzeczeniami TSUE i ETPCz, wprowadziło zasadę prawną o nieistnieniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej jako sądu. „Cierpliwie czekamy, co zdecyduje Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej, a Państwa zapraszamy do licznego przybycia: Plac Krasińskich. Obecność obowiązkowa” - czytamy we wpisie Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
Procedura przygotowania w Sadzie Najwyższym uchwały, która ma uporządkować chaos wywołany wrześniową decyzją Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych została zainicjowana 15 października. Chodzi o odstąpienie od zasady prawnej przyjętej przez skład siedmiu sędziów Izby Pracy, która nakazuje wszystkim (w szczególności sądom i prokuraturze) ignorowanie orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Podpierając się wyrokami TSUE i ETPCz sędziowie ci uznali, że powołana zgodnie z obowiązującym i legalnie zreformowanym prawem IKNiSP sądem nie jest.
Kompetencje nie biorą się z sufitu
W tej sytuacji Sąd Najwyższy zdecydował, że obie izby - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - powinny przygotować procedurę uchylenia uchwały uderzającej w Sąd Najwyższy. W istocie ma to być uchwała jasno precyzująca uprawnienia międzynarodowych trybunałów odnośnie do polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Izba Pracy w swojej uchwale z 24 września nie wskazała żadnego przepisu umowy międzynarodowej, który przekazałby Unii Europejskiej kompetencje do decydowania w sprawach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Rzeczpospolita Polska nie przekazała tych kompetencji Unii Europejskiej, to w świetle artykułu 5 Traktatu o Unii Europejskiej, UE tej kompetencji nie posiada, a zatem nie posiada tych kompetencji również żadna instytucja unijna, w tym również Trybunał Sprawiedliwości UE. To wynika bezpośrednio z Traktatu o Unii Europejskiej i z polskiej konstytucji oraz z orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego
— powiedział w wywiadzie, jakiego udzielił portalowi wPolityce.pl sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego.
Uchwała, na którą wszyscy czekają
Według nieoficjalnych informacji uchowała połączonych izb SN ma jasno wskazywać, że Polska nie umocowała sądów bądź innych organów Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej ani do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości.
To już jutro!
Lektura Konstytucji nie pozostawia złudzeń: proszę wygooglać art. 87
Cierpliwie czekamy co zdecyduje Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej, a Państwa zapraszamy do licznego przybycia: Plac Krasińskich
Obecność obowiązkowa
Na mieście mówią o mobilizacji tzw. konsultantów Pana Waldemara Żurka - proszę sprawdzić z kim konferowano przed tygodniem w Ministerstwie Sprawiedliwości
— czytamy we wpisie Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski".
Stowarzyszenie stawia tezę, że jednym z motywów spotkania w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie głównych zadymiarzy wspierających Waldemara Żurka mogło być przygotowanie jutrzejszej manifestacji pod Sądem Najwyższym. Dla ministra Waldemara Żurka wykraczające poza kompetencje wyroki TSUE, stanowią główny oręż do walki politycznej i prokuratorskiej z wprowadzoną kilka lat temu reformą wymiaru sprawiedliwości oraz jej autorami.
