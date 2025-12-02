„Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę. Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie” - napisał na X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Radosław Sikorski zaatakował na platformie X prezydenta RP Karola Nawrockiego i zaznaczył, że w trudnej sytuacji geopolitycznej i zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa prezydent nie podpisuje nominacji ambasadorskich w trybie „nie, bo nie”.
Atak Sikorskiego
Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę. Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie. Nie dziękuję
— napisał na X Radosław Sikorski.
Ciekawe, że minister Sikorski jest w stanie dobudować ideologię do faktu, że prezydent Nawrocki porusza się ściśle w tych obszarach, które gwarantuje mu Konstytucja RP.
