Bosak: Prezydent powinien wetować więcej ustaw. Ten rząd nie jest w stanie prawie nic pożytecznego napisać i stworzyć

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, na antenie Radia Plus stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien wetować jeszcze więcej ustaw. Tymczasem koalicja rządząca uderza w głowę państwa, uznając, że już teraz odrzuca za dużo ich projektów. „Wszystko działa tak, jak powinno, ludzie w rządzie powinni zaakceptować to, że nie mają mandatu demokratycznego dającego 100 proc. władzę w państwie” - ocenił sytuacją Krzysztof Bosak.

Ta liczba wet ciągle wcale moim zdaniem nie jest duża. Uważam, że prezydent powinien wetować więcej, dlatego, że ustawy złe ciągle wychodzą z Sejmu, prezydent wetuje tylko niektóre, ten rząd nie jest w stanie prawie nic pożytecznego napisać i stworzyć 

— ocenił wysiłek legislacyjny koalicji rządzącej Krzysztof Bosak.

Wszystko działa tak, jak powinno”

Dlaczego prezydent, zdaniem wicemarszałka Sejmu z Konfederacji, powinien wetować jeszcze więcej ustaw?

Sejm przysyła moim zdaniem prezydentowi dużo ustaw po prostu totalnie nieakceptowalnych dla tej bardziej konserwatywnej części naszego społeczeństwa i po to naród wybrał prezydenta o bardziej konserwatywnych poglądach, żeby właśnie wetował 

— podkreślił Bosak.

Wszystko działa tak, jak powinno, ludzie w rządzie powinni zaakceptować to, że nie mają mandatu demokratycznego dającego 100 proc. władzę w państwie

— mówił wicemarszałek Sejmu.

CZYTAJ TAKŻE:

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach. Ile ustaw podpisał? Ile zawetował? Czy dotrzymał kampanijnych obietnic?

Sprzeciw wobec 2 ustaw! Prezydent publikuje nagranie: Korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę! „Uważam, że uchwalone rozwiązania są niekorzystne systemowo i społecznie”

TYLKO U NAS. Skąd weto prezydenta? Minister Bogucki pokazał w studiu strony ustawy i puste kartki z regulacji naszych sąsiadów

Adam Stankiewicz/Radio Plus/300polityka.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych