Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, na antenie Radia Plus stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien wetować jeszcze więcej ustaw. Tymczasem koalicja rządząca uderza w głowę państwa, uznając, że już teraz odrzuca za dużo ich projektów. „Wszystko działa tak, jak powinno, ludzie w rządzie powinni zaakceptować to, że nie mają mandatu demokratycznego dającego 100 proc. władzę w państwie” - ocenił sytuacją Krzysztof Bosak.
Ta liczba wet ciągle wcale moim zdaniem nie jest duża. Uważam, że prezydent powinien wetować więcej, dlatego, że ustawy złe ciągle wychodzą z Sejmu, prezydent wetuje tylko niektóre, ten rząd nie jest w stanie prawie nic pożytecznego napisać i stworzyć
— ocenił wysiłek legislacyjny koalicji rządzącej Krzysztof Bosak.
„Wszystko działa tak, jak powinno”
Dlaczego prezydent, zdaniem wicemarszałka Sejmu z Konfederacji, powinien wetować jeszcze więcej ustaw?
Sejm przysyła moim zdaniem prezydentowi dużo ustaw po prostu totalnie nieakceptowalnych dla tej bardziej konserwatywnej części naszego społeczeństwa i po to naród wybrał prezydenta o bardziej konserwatywnych poglądach, żeby właśnie wetował
— podkreślił Bosak.
Wszystko działa tak, jak powinno, ludzie w rządzie powinni zaakceptować to, że nie mają mandatu demokratycznego dającego 100 proc. władzę w państwie
— mówił wicemarszałek Sejmu.
Adam Stankiewicz/Radio Plus/300polityka.pl
