Drożyzna na święta Bożego Narodzenia. Dobitny spot Morawieckiego. "W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę"

Donald Tusk w spocie Mateusza Morawieckiego (screen z X) / autor: X-Mateusz Morawiecki (screen)
W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem szef EKR Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych wymowny spot. Były premier wskazuje, że Polacy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby przygotować święta… „Wysokie ceny, rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa. Ale nie ma co się martwić. W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków” - mówi lektor w nagraniu.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, na który wszyscy czekają przez cały rok. Ostatni czas pokazuje jednak, że tegoroczne święta mogą nie być tak radosne. Polacy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni.

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot, gdzie ukazana jest niekompetencja rządu Koalicji 13 Grudnia, za którą zapłacą Polacy…

Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Niestety w wielu polskich domach będzie skromniej przy stole i pod choinką. Ceny produktów szybują mocno w górę. Średni koszyk zakupowy przekroczył psychologiczną barierę 100 zł. To oznacza jedno. Świąteczne zakupy będą drogie. Ekipa Tuska obiecywała Złote Góry

— słyszymy lektora.

Tusk obiecywał, że będzie tanio

W nagraniu przypomniano słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej.

Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni. Będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu

— mówił premier.

A co mamy? Wysokie ceny Rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa. Ale nie ma co się martwić. W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków

— wylicza lektor.

