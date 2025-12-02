W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem szef EKR Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych wymowny spot. Były premier wskazuje, że Polacy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby przygotować święta… „Wysokie ceny, rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa. Ale nie ma co się martwić. W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków” - mówi lektor w nagraniu.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, na który wszyscy czekają przez cały rok. Ostatni czas pokazuje jednak, że tegoroczne święta mogą nie być tak radosne. Polacy będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni.
Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot, gdzie ukazana jest niekompetencja rządu Koalicji 13 Grudnia, za którą zapłacą Polacy…
Grudzień to miesiąc przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Niestety w wielu polskich domach będzie skromniej przy stole i pod choinką. Ceny produktów szybują mocno w górę. Średni koszyk zakupowy przekroczył psychologiczną barierę 100 zł. To oznacza jedno. Świąteczne zakupy będą drogie. Ekipa Tuska obiecywała Złote Góry
— słyszymy lektora.
Tusk obiecywał, że będzie tanio
W nagraniu przypomniano słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej.
Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni. Będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu
— mówił premier.
A co mamy? Wysokie ceny Rosnące rachunki za energię, odwoływane wizyty u lekarzy, a do tego tragiczną sytuację w budżecie państwa. Ale nie ma co się martwić. W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę i serię głupkowatych tiktoków
— wylicza lektor.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747200-drozyzna-tuska-na-swieta-dobitny-spot-morawieckiego
