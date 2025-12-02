„Prawdziwym przewrotem kopernikańskim jest to, że polski premier jedzie do Niemiec i mówi, że ofiarom zbrodni niemieckich w Polsce Polska będzie wypłacać odszkodowania” – powiedział Andrzej Śliwka na antenie radia RMF.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości komentował wczorajszą konferencję z udziałem premiera Donalda Tusk i kanclerza Friedricha Merza, podczas której szef polskiego rządu tak mówił nt. kwestii ewentualnego zadośćuczynienia od Niemiec za zbrodnie II wojny światowej.
Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić powiem szczerze
– stwierdził Tusk.
Do tych słów odniósł się Andrzej Śliwka w RMF.
Rządzący zdezerterowali w sprawie reparacji od Niemiec. To jest wielka hańba
– powiedział.
Prawdziwym przewrotem kopernikańskim jest to, że polski premier jedzie do Niemiec i mówi, że ofiarom zbrodni niemieckich w Polsce Polska będzie wypłacać odszkodowania
– dodał.
Następnie ocenił politykę Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego wobec Niemiec.
Zachowują się poniżej krytyki, jeżeli chodzi o relacje z RFN
– mówił.
Stosunki z Rosją
W polskiej polityce podnoszą głowę ci, którzy doprowadzili do tego, że imperialna polityka Federacji Rosyjskiej mogła funkcjonować
– powiedział.
Z Władimirem Putinem dogadywał się Donald Tusk. Prowadził politykę resetu, m.in. chciał z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w Obwodzie Kaliningradzkim importować energię elektryczną, żebyśmy byli całkowicie uzależnieni od Rosjan
– mówił.
Andrzej Śliwka przekonywał też, że Donald Tusk był jednym z najbardziej prorosyjskich szefów rządów w Europie.
A konkurencję miał ogromną - Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza, Leszka Millera. Ci sami politycy nie widzą tego, jak Donald Tusk prowadził politykę resetu, jak umarzał Gazpromowi miliard złotych
— stwierdził.
