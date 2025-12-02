„Jeżeli ktoś mówi o zamrażarce, że jest zamrażarka, to ja przed objęciem funkcji marszałka Sejmu słyszałem, że nie ma żadnej zamrażarki, tymczasem jest bardzo wiele ustaw, które nie mają numeru druku” - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na antenie TVN24.
Prezydent Karol Nawrocki zwrócił ostatnio uwagę na fakt, iż złożone przez niego ustawy znajdują się w sejmowej „zamrażarce”.
Złożone w pierwszych dniach mojej prezydentury inicjatywy ustawodawcze pozostają w sejmowej zamrażarce od ponad stu dni. Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo, ja też
— czytamy we wpisie na platformie X.
Marszałek Czarzasty został zapytany, co się dzieje z ustawami, które do Sejmu skierował prezydent Karol Nawrocki.
W ogóle się nie poczuł [wywołany do tablicy], bo za bardzo się tym nie przejmuję. Jutro mam konferencję prasową. Po pierwsze, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji, rozumiem, że panika pana prezydenta i otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że może robić nie tak, że ktoś na to zareaguje. Żadnej decyzji przez 2 tygodnie jeszcze nie podjąłem w sprawie ustaw
— powiedział.
Jutro mam konferencję prasową, na której opowiem, jak potencjalnie wygląda sytuacja każdej ustawy, która jest zgłaszana, nie tylko przez prezydenta, bo jeżeli ktoś mówi o zamrażarce, że jest zamrażarka, to ja przed objęciem funkcji marszałka Sejmu słyszałem, że nie ma żadnej zamrażarki, tymczasem jest bardzo wiele ustaw, które nie mają numeru druku
— dodał.
Zwrócił uwagę na fakt, że proces konsultacyjny długo trwa.
Tymczasem w komisjach ustawy leżą po 12-15 miesięcy. Pytanie jest takie, to jest polityka, jeżeli jest stanowisko polityczne w stosunku do jakiejś ustawy, na jakim etapie można wyrazić to stanowisko? Na każdym
— wyjaśnił.
Spór z prezydentem Nawrockim
Czarzasty przekazał, iż zamierza rozwiązać spór z Pałacem Prezydenckim.
Mam [pomysł na to, jak zakończyć spór z prezydentem]. Na wszystko przyjdzie czas. Ja instytucję prezydenta bardzo szanuję, szanuję twórców Konstytucji, Aleksandra Kwaśniewskiego. W związku z tym mam takie przekonanie - niech wszystkie te instytucje się szanują, bo nie ma wśród nas Bogów. Trzeba to zrozumieć
— powiedział.
Wybory lidera Lewicy
Czarzasty wystartuje w wyborach na lidera Lewicy?
Ostatni zjazd nasz wojewódzki jest 6 grudnia w Lublinie. Jadę na ten zjazd i w następnym tygodniu ogłoszę [czy będę startować na przewodniczącego Lewicy]
— odpowiedział.
Lewica przedstawi projekt ws. podatku katastralnego
Odniósł się również do pytania o podatek katastralny.
Nie wiem skąd ta informacja wyszła i ją dementuję, że w grudniu, to znaczy w tym miesiącu, w którym jesteśmy, Lewica przedstawi projekt ustawy w tej sprawie [podatku katastralnego]. Nie przedstawi. Nikt nie wie, skąd ta informacja się pojawiła
— wyjaśnił.
Lewica przeciwko cięciom w NFZ
Marszałek poinformował, że Lewica nie zgodzi się na cięcie środków NFZ.
Wczoraj rozmawiałem z dwoma ministrami w tej sprawie i też chcielibyśmy uwspólnić swoje poglądy. Wypowiedź, która padła wczoraj czy przedwczoraj dotycząca cięć w tej służbie zdrowia, nie będzie akceptowana przez Lewicę i będziemy musieli po prostu w tej sprawie porozmawiać
— powiedział.
