TYLKO U NAS

Prof. Przyłębski: Niemcy mają w Polsce rząd, o jakim marzyli. Dlaczego polski podatnik ma płacić odszkodowanie za niemieckie zbrodnie?

  • Polityka
  • opublikowano:
Prof. Andrzej Przyłębski - były ambasador RP w Niemczech / autor: Fratria
Prof. Andrzej Przyłębski - były ambasador RP w Niemczech / autor: Fratria

Niemcy mają w Polsce rząd, o jakim marzyli, który wspierali, więc wspierają go również obecnie wizerunkowo” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 były ambasador RP w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski, komentując polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie i szokujące, skandaliczne słowa Donalda Tuska w kwestii zadośćuczynienia dla ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej.

Przypomnijmy, co powiedział w Berlinie Donald Tusk. „Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić powiem szczerze” — mówił polski premier w towarzystwie niemieckiego kanclerza.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Upokarzające! Tusk w Berlinie: Jeśli Niemcy nie zadeklarują odszkodowania, będę rozważał decyzję, by to Polska wsparła polskie ofiary II WŚ

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych