„Niemcy mają w Polsce rząd, o jakim marzyli, który wspierali, więc wspierają go również obecnie wizerunkowo” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 były ambasador RP w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski, komentując polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie i szokujące, skandaliczne słowa Donalda Tuska w kwestii zadośćuczynienia dla ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej.
Przypomnijmy, co powiedział w Berlinie Donald Tusk. „Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić powiem szczerze” — mówił polski premier w towarzystwie niemieckiego kanclerza.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Upokarzające! Tusk w Berlinie: Jeśli Niemcy nie zadeklarują odszkodowania, będę rozważał decyzję, by to Polska wsparła polskie ofiary II WŚ…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747191-prof-przylebski-niemcy-maja-w-polsce-rzad-o-jakim-marzyli