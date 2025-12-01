Olga Leonowicz, partnerka Marka Brzezinskiego, byłego ambasadora USA w Polsce, w podcaście „Rachunek Sumienia” uderzyła w byłego prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę. Olga Leonowicz przekonywała m.in., że trzykrotnie odmawiała udziału w spotkaniu z polską parą prezydencką. Rewelacjom tym zaprzeczyli byli współpracownicy prezydenta.
Nie byłam gotowa spotkać się z prezydentem Dudą i jego małżonką i trzykrotnie odmawiałam uczestniczenia w wydarzeniu dla Korpusu Dyplomatycznego w przyjęciu noworocznym
— opowiadała w podcaście „Rachunek Sumienia” Olga Leonowicz.
Dodała, że nie pozwalało jej na to „sumienie”.
Tak, bo to już było tak daleko posunięte i tak dalekie od moich wartości. I też milczenie pierwszej damy było dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania
— mówiła.
Jednoznaczne zaprzeczenie
Problem polega jednak na tym, że takiej sytuacji nie przypomina sobie… najbliższe otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy.
Nie wiedziałem, że Mark ma partnerkę, więc nie sądzę, bym mógł rekomendować wystawienie tak osobliwego zaproszenia. Moi następcy Marcin Przydacz i Mieszko Pawlak zapewne też nie. Indywidualnie Prezydent RP nie podejmował ambasadorów. Raz do roku przyjmuje ich wszystkich zbiorowo
— wskazał Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, były szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.
Dajmy spokój. Sytuacja dość żenująca. Nie sądzę, by PAD w ogóle wiedział o istnieniu tej pani. Nie przypominam sobie, by ktokolwiek z nas rekomendował lub zapraszał tę postać do Pałacu, bo i w jakiej formule? Ktoś tu próbuje zabłysnąć i w duchu kontrowersji zapragnął zareklamować siebie oraz swoje produkty. Szkoda tylko, że kosztem prestiżu amerykańskiej dyplomacji z czasów poprzedniej administracji.
— wskazał Marcin Przydacz, były i obecny sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej.
A ja wiedziałem, bo zdaje się, ta pani dosyć późno odkryła w sobie skrupuły i pojawiała się na politycznych okazjach, nie mogę wykluczyć, że z Prezydentem. W każdym razie excellency Brzeziński bardzo oficjalnie ja przedstawiał, używając właśnie określenia „partnerka”
— napisał natomiast Paweł Szrot, były szef Gabinetu Prezydenta RP, obecnie poseł PiS.
