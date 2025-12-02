„W ciągu kilkunastu dni pan Ziobro nie będzie miał paszportu” - postraszył w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. To kolejna część działań ze strony rządzących wymierzonych w byłego ministra sprawiedliwości.
Kierwiński opowiadał, że jest to następny krok po odebraniu Ziobrze paszportu dyplomatycznego.
Paszport dyplomatyczny odbiera się jednoosobową decyzją. Natomiast procedura odebrania paszportu zwykłego to procedura administracyjna
— dodał.
Zapytany, kiedy zapadłaby decyzja ws. paszportu posła Ziobry, szef MSWiA odparł, że to procedura prowadzona przez wojewodę mazowieckiego, lecz „jest perspektywa kilkunastu dni”.
Finał tej sprawy jest jasny. W ciągu kilkunastu dni pan Ziobro nie będzie miał paszportu
— powiedział dumny z siebie i swojej ekipy Marcin Kierwiński.
Odebrany paszport dyplomatyczny
W minionym tygodniu rzecznik prasowy neo-PK podał, iż prokuratura ma informację od wojewody mazowieckiego, że wdrożył on procedury unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Przypomniał, że 17 listopada prokuratura wystąpiła o unieważnienia paszportu i paszportu dyplomatycznego byłego szefa MS.
18 listopada szef MSZ Radosław Sikorski podał za pośrednictwem serwisu X, że „na wniosek PK” unieważnił paszport dyplomatyczny „Zbigniewa Z.”
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sikorski unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny. Wicepremier nazwał byłego ministra sprawiedliwości „Zbigniewem Z.”
Ekipa Donalda Tuska stara się za wszelką cenę dopaść Zbigniewa Ziobrę, który przebywa obecnie na Węgrzech. Sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek straszył ostatnio, że „pętla wymiaru sprawiedliwości wokół niego się zaciska”, grożąc także europejskim nakazem aresztowania, a nawet Trybunałem Stanu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Żurek nie przestaje grozić! Znów atakuje Ziobrę: „Pętla wymiaru sprawiedliwości wokół niego się zaciska”; „Znalazł się w pewnej pułapce”
— Ziobro ostro odpowiada Żurkowi. „Wymyślił Pan teraz Trybunał Stanu. Dlaczego tak mało ambitnie? A może od razu gilotynę?”
— Nie cofną się przed niczym! Żurek grozi Ziobrze: Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku. Będzie europejski nakaz aresztowania
Adam Kacprzak/TVN24/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747186-paszport-ziobry-kierwinski-straszy-w-ciagu-kilkunastu-dni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.