Absurd! Tusk przekonywał, że Niemcy nam zazdroszczą. Mocne komentarze. "Za to my zapłacimy z własnej kieszeni za niemieckie zbrodnie"

Donald Tusk przekonywał, że Niemcy zazdroszczą Polsce. / autor: EPA/FILIP SINGER Dostawca: PAP/EPA.
Donald Tusk przekonywał, że Niemcy zazdroszczą Polsce. / autor: EPA/FILIP SINGER Dostawca: PAP/EPA.

Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować” - świętował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Ten niedorzeczny wpis oburzył internautów.

Premier Donald Tusk mocno skompromitował się podczas konferencji prasowej z udziałem kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Polityk cały czas deklarował wielką przyjaźń i kompletne zaufanie, by na końcu wręcz stwierdzić, że jeżeli Niemcy nie zapłacą zadośćuczynienia ofiarom niemieckiego terroru podczas II wojny światowej, to zrobi… to Polska.

CZYTAJ TAKŻE: Upokarzające! Tusk w Berlinie: Jeśli Niemcy nie zadeklarują odszkodowania, będę rozważał decyzję, by to Polska wsparła polskie ofiary II WŚ

Triumf” Tuska

Mimo to Tusk próbuje sprzedawać swoją wizytę jako „sukces” i próbuje przekonywać, że Niemcy… zazdrościli wyników gospodarczych Polsce.

Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować

— pisał premier, atakujący przy okazji prezydenta Karola Nawrockiego za jego prezydenckie weto.

CZYTAJ TAKŻE: Cztery podpisy i sprzeciw prezydenta Nawrockiego wobec ustawy o rynku kryptoaktywów! „Decyzja o wecie była konieczna”

W tych absurdach jeszcze dalej poszedł rzecznik rządu Adam Szłapka.

Coraz częściej słychać jedno zdanie: chcemy rosnąć tak szybko jak Polska

— przekonywał.

Płacimy za niemieckie zbrodnie

Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy, w których nie zostawiono suchej nitki na szefie rządu.

Za to my zapłacimy z własnej kieszeni za niemieckie zbrodnie i humor gituwa

— zauważył Karol Darmoros, dziennikarz

W ten sposób wyjaśniasz, że Polska ma pieniądze na reparacje, które sama sobie zapłaci?

— pytał Paweł Rybicki, publicysta.

Platformerska interpunkcja

— zaznaczył Stanisław Żerko, publicysta.

Jesteśmy już tak duzi, że sami możemy sobie wypłacać odszkodowania za Niemców. Brawo rząd

— drwiła Zuzanna D. Pieczyńska, publicystka.

W 1974 według Szczepańskiego i Gierka byliśmy 10 potęgą świata. Na kredyt. Jak dzisiaj

— wskazywał Artur Paczyna, historyk, prawnik.

Człowieku, masz świadomość co Ty dziś powiedziałeś?

— pytała Magda Trzaskowska, znana internetowa komentatorka.

Czytam twój wpis i myślę sobie - o to ten z gatunku, chwalę się tym z czym nie mam nic wspólnego. Ale tym razem przerosłeś samego siebie. Na koniec jeszcze szpila w prezydenta. Ciężko z tobą. Mamy premiera z ciężką psychopatią.

— wskazał znany internauta Procesor Mittelschmertz.

Adrian Siwek/X

