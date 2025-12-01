„Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować” - świętował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Ten niedorzeczny wpis oburzył internautów.
Premier Donald Tusk mocno skompromitował się podczas konferencji prasowej z udziałem kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Polityk cały czas deklarował wielką przyjaźń i kompletne zaufanie, by na końcu wręcz stwierdzić, że jeżeli Niemcy nie zapłacą zadośćuczynienia ofiarom niemieckiego terroru podczas II wojny światowej, to zrobi… to Polska.
„Triumf” Tuska
Mimo to Tusk próbuje sprzedawać swoją wizytę jako „sukces” i próbuje przekonywać, że Niemcy… zazdrościli wyników gospodarczych Polsce.
Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować
— pisał premier, atakujący przy okazji prezydenta Karola Nawrockiego za jego prezydenckie weto.
W tych absurdach jeszcze dalej poszedł rzecznik rządu Adam Szłapka.
Coraz częściej słychać jedno zdanie: chcemy rosnąć tak szybko jak Polska
— przekonywał.
Płacimy za niemieckie zbrodnie
Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy, w których nie zostawiono suchej nitki na szefie rządu.
Za to my zapłacimy z własnej kieszeni za niemieckie zbrodnie i humor gituwa
— zauważył Karol Darmoros, dziennikarz
W ten sposób wyjaśniasz, że Polska ma pieniądze na reparacje, które sama sobie zapłaci?
— pytał Paweł Rybicki, publicysta.
Platformerska interpunkcja
— zaznaczył Stanisław Żerko, publicysta.
Jesteśmy już tak duzi, że sami możemy sobie wypłacać odszkodowania za Niemców. Brawo rząd
— drwiła Zuzanna D. Pieczyńska, publicystka.
W 1974 według Szczepańskiego i Gierka byliśmy 10 potęgą świata. Na kredyt. Jak dzisiaj
— wskazywał Artur Paczyna, historyk, prawnik.
Człowieku, masz świadomość co Ty dziś powiedziałeś?
— pytała Magda Trzaskowska, znana internetowa komentatorka.
Czytam twój wpis i myślę sobie - o to ten z gatunku, chwalę się tym z czym nie mam nic wspólnego. Ale tym razem przerosłeś samego siebie. Na koniec jeszcze szpila w prezydenta. Ciężko z tobą. Mamy premiera z ciężką psychopatią.
— wskazał znany internauta Procesor Mittelschmertz.
