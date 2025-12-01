Funkcjonariuszom ABW i SKW, których awanse nie doszły do skutku, przyznano od 1 grudnia dodatki finansowe w wysokości należnej oficerom - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dodatki przyznali szefowie ABW i SKW.
Funkcjonariuszom, którym prezydent odmówił awansowania na oficerów, szefowie ABW i SKW przyznali od 1 grudnia br. dodatki finansowe, takie jak należy się oficerom. Służba dla Rzeczypospolitej Polskiej w czasach zagrożeń i dywersji zasługuje na najwyższy szacunek!
— napisał Siemoniak w serwisie X.
Spór o nominacje
O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to „dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem”.
W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP”.
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich
- powiedział Nawrocki.
Prezydent oświadczył też, że oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin za to, że nie spotkali się z nim, a także stawienia się w jego gabinecie, żeby rozmawiać m.in. o awansach oficerskich. Stwierdził, że po raz pierwszy po roku 1989 szefowie służb odmówili spotkania z wybranym demokratycznie polskim prezydentem.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w czwartek Polsat News, że wnioski zostały odesłane bez rozpatrzenia, nie ma żadnej decyzji w ich sprawie, a prezydent, jak już wcześniej mówił, oczekuje, że szefowie służb specjalnych stawią się na spotkanie z nim. Zaapelował też do premiera o zgodę na takie spotkanie.
W czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak Kamysz powiedział, że złoży wniosek o nominacje ponownie i „aż do skutku” będzie wnioskował o podpisanie przez prezydenta Nawrockiego 136 nominacji na pierwsze stopnie oficerskie w SKW i ABW.
Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadania stopni oficerskich – w tym generalskich – w wojsku i innych służbach odbywają się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.
Czy można więc rozumieć, że rząd Donalda Tuska i podległe mu służby, uprawiają politykę na tych funkcjonariuszach?
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Siemoniak atakuje prezydenta ws. nominacji oficerskich. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada: „Pan prezydent chce mieć pełną wiedzę”
CZYTAJ TAKŻE: Leśkiewicz ujawnił powody braku decyzji ws. odznaczeń. Tusk się plącze, Dobrzyński w szale. Żaryn: Mocne oświadczenie, niepokojący wątek. KOMENTARZE
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747184-spor-o-nominacje-funkcjonariusze-abw-i-skw-dostali-dodatki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.