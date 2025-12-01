Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się podpisać cztery ustawy, jedną zaś (ustawę o rynku kryptoaktywów) zawetował! „Regulacja jest konieczna. Musi być to jednak ustawa porządkująca ten rynek w sposób normalny a nie nadregulacja szkodząca polskiej gospodarce. Decyzja o wecie była konieczna i została podjęta odpowiedzialnie. Prezydent będzie bronił bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków” - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4 ustawy podpisane
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki podpisał cztery ustawy - nowelizacje: ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o produktach biobójczych.
Weto wobec ustawy o rynku kryptoaktywów
Jednocześnie prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów! Rzecznik głowy państwa wskazał w wyjaśnieniu opublikowanym w serwisie X, że „prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa”, „a ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy. Dlaczego?”.
❌ Bo przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić. W większości państw Unii Europejskiej stosuje się prostą listę ostrzeżeń, która chroni konsumentów bez blokowania całych serwisów
— czytamy.
❌ Drugim problemem jest rozmiar tej regulacji a tym samym brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy liczące kilka lub kilkanaście stron, polska ustawa ma ich ponad sto. Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce
— wyjaśniono.
❌ Trzecia kwestia to wysokość opłat nadzorczych. Zostały one ustalone na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzować będzie zagraniczne korporacje i banki. To odwrócenie logiki zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji
— argumentował minister z KPRP.
Jak dodał rzecznik, „prezydent Karol Nawrocki podkreślał w kampanii wyborczej, że nie pozwoli na ograniczające wolność przepisy dotyczące inwestowania w nowoczesne aktywa”.
Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji, ale rozsądnych, proporcjonalnych i bezpiecznych dla użytkowników. Rząd miał dwa lata, aby przygotować ustawę zgodną z europejskim rozporządzeniem MiCA dotyczącym rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej. Tymczasem powstał bubel prawny, który uderza w Polaków i polskie firmy
— napisał Rafał Leśkiewicz.
Regulacja jest konieczna. Musi być to jednak ustawa porządkująca ten rynek w sposób normalny a nie nadregulacja szkodząca polskiej gospodarce. Decyzja o wecie była konieczna i została podjęta odpowiedzialnie. Prezydent będzie bronił bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków
— podkreślił.
Rzecznik przypomniał też spot z czasów kampanii wyborczej.
Karol Nawrocki obiecał w kampanii wyborczej, że nie pozwoli na ograniczające wolność Polaków przepisy dotyczące inwestowania w nowoczesne aktywa. Jako Prezydent RP dotrzymał słowa! Zawetował złą dla Polaków ustawę o rynku kryptoaktywów
— czytamy w opisie do nagrania.
Adam Kacprzak/prezydent.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747179-4-ustawy-podpisane-i-1-weto-prezydenta-decyzja-konieczna
