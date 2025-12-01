„Polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!” - napisał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych, komentując haniebną deklarację premiera Donalda Tuska dotyczącą tego, że Polska sama zapłaci odszkodowania ofiarom II wojny światowej. „Uległość Tuska wobec Niemiec nie ma granic” - oceniła natomiast Beata Szydło, była premier, europoseł PiS.
Premier Donald Tusk wprowadził w osłupienie opinię publiczną, deklarując w Berlinie podczas wspólnej konderencji z kanclerzem Merzem, że jeżeli Niemcy nie zapłacą zadośćuczynień wciąż żyjącym polskim ofiarom niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej, to… zrobi to sama Polska.
Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić powiem szczerze
— mówił.
Prezes PiS: Aż nie chce się wierzyć!
Tę bulwersującą deklarację skomentował w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Aż nie chce się wierzyć! Polski premier w Berlinie mówi o wsparciu dla bezpośrednich ofiar niemieckiego nazizmu z polskiego budżetu? Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??
— pytał.
Polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!
— podkreślił.
Szydło: Uległość Tuska nie ma granic
Głos zabrała także Beata Szydło, była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Upokorzony przez Niemców Tusk drążącym głosem ogłosił w Berlinie, że Polska sama opłaci niemieckie rachunki i wypłaci zadośćuczynienie ofiarom Niemców
— przestrzegła.
Uległość Tuska wobec Niemiec nie ma granic
— oceniła.
