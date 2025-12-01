Do Polski wpłynęło dziś 26 mld z KPO. Ministrowie w rządzie Donalda Tuska nie posiadają się z radości. „Solidny przelew. Gdyby rządził PiS, to by go nie było” - napisał na platformie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. W komentarzach powraca temat osławionych jachtów z KPO i przypomnienia, że nie są to środki, które dostajemy zupełnie za darmo, lecz najzwyczajniej w świecie kredyty.
Mimo blamażu, jaki wywołała afera wokół wydatkowania środków z KPO, która wybuchła w sierpniu tego roku, rząd koalicji 13 grudnia najwyraźniej nie traktuje tej sprawy jako drażliwy temat czy powód do wstydu, a może chociaż do przeprosin wobec Polaków.
„Solidny przelew!”
Zapominając najwyraźniej o wszystkim, ministrowie radośnie chwalą się na portalach społecznościowych przelewem, który wpłynął dziś do Polski.
Przed chwilą - 26 mld z KPO wpłynęło do Polski! W sumie to już prawie 100 mld - w 2 lata. Rozwój po polsku
— napisała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na portalu X.
Solidny przelew. Gdyby rządził PiS to by go nie było
— ekscytował się z kolei Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ.
„Głupi lud to spłaci”
Nasuwa się jednak pytanie, czy ktokolwiek w tym rządzie potrafi wskazać choćby jedną zmianę w polskim prawie, dzięki której KE uznała, że z praworządnością w Polsce jest w porządku i pieniądze wypłaciła. Bo wiele wskazuje na to, że ta zmiana to po prostu zmiana rządu, a nie jakieś tam ustawy.
Rzecz jasna, żadne z zachwyconych ministrów nie wspomniało, że tak naprawdę cieszą się z… kredytu. Politykom przypomniano o tym dopiero w komentarzach.
Czy Polska to jakieś Kosowo, żeby tylko liczyć i czekać na pieniądze z zewnątrz (mimo że to tylko kredyty)?
— zastanawia się publicysta „Sieci” Stanisław Janecki.
Każdy w Polsce niecierpliwie czeka na nowy jacht
— ironizuje Marzena Paczuska, członek KRRiT.
Można rozwalić między swoich. Głupi lud to spłaci
— komentuje publicysta Wiktor Świetlik.
Środki zostały zablokowane, dopóki w Polsce nie zmieni się rząd
— przypomniał prof. Stanisław Żerko.
Jakimi ustawami odblokowaliście KPO?
— pytała poseł Monika Pawłowska.
Na co będą przeznaczone?
— a to już pytanie od przedstawicielki większości sejmowej - poseł Anny Marii Żukowskiej.
