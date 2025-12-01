Prezes PiS: Rządzący w biały dzień okradają pacjentów. Zabierają 10 mld zł na leczenie. Myślicie, że Tusk się tym przejmuje?

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Portal Business Insider dotarł do pisma ministerstwa zdrowia, zgodnie z którymi minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała ministerstwu finansów 15 działań, które w przyszłym roku miałyby przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10,3 mld zł. Wśród nich znalazło się m.in. ograniczenie na liście bezpłatnych leków dla osób 65 plus i dzieci do 18. roku życia. Chodzi też o wprowadzenie limitu na świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych. „Pamiętacie, jak kłamali: „Nic, co dane, nie zostanie odebrane”?. Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów!” - ocenił całą sytuację na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Z pieniędzy przeznaczonych na leczenie zabierają w przyszłym roku ponad 10 mld zł i wprowadzają limity m. in. na leczenie zaćmy, badania tomograficzne osób chorych onkologicznie, likwidują „dobry posiłek” w szpitalach i ograniczają refundację leków

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Myślicie, że Tusk się tym przejmuje?”

Wracają limity do specjalistów… Myślicie, że Tusk się tym przejmuje?

— zapytał prezes PiS.

Wspomniane niekorzystne dla pacjentów pomysły to na razie propozycje, aczkolwiek bardzo poważne, skoro wychodzą one z resortu zdrowia.

Adam Stankiewicz/X

Autor

