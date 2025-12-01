W Kancelarii Premiera powstał nowy departament zajmujący się służbami specjalnymi. „To tworzenie nowych stanowisk czy próba przesilenia w służbach? Premier Donald Tusk konsekwentnie rozbudowuje Kancelarię Premiera, tworząc nowe Departamenty i Biura. Niektóre decyzje wyglądają jak tworzenie fikcyjnych politycznych synekur, inne budzą wątpliwości dotyczące motywów. Tak jest z ostatnio powołanymi zespołami” - ocenił na platformie X Stanisław Żaryn, ekspert ds. bezpieczeństwa, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na fakt, że premier powołał w KPRM Biuro Rzecznika rządu, co sprawiło, że obsługą rzeczniczka rządu zajmują się już dwie jednostki organizacyjne.
Premier w ostatnich miesiącach powołał w KPRM Biuro Rzecznika Rządu, co oznacza, że obsługą rzecznika obecnie zajmują się już dwie jednostki KPRM: wspomniane Biuro i Centrum Informacyjne Rządu. Co ciekawe, rozbudowa tych struktur bynajmniej nie idzie w parze z profesjonalizacją komunikacji społecznej rządu. O katastrofach komunikacyjnych słychać coraz częściej, nawet z mediów przychylnych co do zasady obecnej koalicji. Istnienie w KPRM dwóch jednostek obsługujących Rzecznika wygląda jak tworzenie atrakcyjnych stanowisk do obsadzenia. Struktury się dublują
— stwierdził Stanisław Żaryn.
Podobnie jest z ostatnią decyzją Premiera Tuska. W listopadzie podpisał on zmianę statutu KPRM, która powołuje nowy Departament - Departament Koordynacji Służb Specjalnych. Co ciekawe, jednostka ta będzie funkcjonować obok Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, którego zadaniem jest obsługa Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych. W tym przypadku powstaje kolejne pytanie - czy mamy do czynienia z tworzeniem fikcyjnych jednostek, których kompetencje się na siebie nakładają, czy może spory i wewnętrzna wojna wokół służb prowadzona w obecnej koalicji rządzącej wchodzi właśnie na nowe tory? Bez wątpienia istnienie dwóch departamentów - DBN oraz DKSS - nie wydaje się ani efektywne, ani uzasadnione
— ocenił ekspert ds. bezpieczeństwa.
Zmiana w obszarze zarządzania służbami?
Żaryn zwrócił uwagę na możliwy konflikt w obecnym rządzie dotyczący zarządzania służbami.
Zmiana w administracji rządowej ma miejsce w momencie, gdy coraz lepiej widoczna jest ofensywa medialna Ministra Kierwińskiego, który po ostatnich aktach sabotażu i dywersji prezentuje się jako najważniejszy Minister odpowiedzialny za służby i z obszaru MSWiA i służby specjalne. Czy zatem rząd szykuje się do zmian w obszarze zarządzania służbami?
— pytał były doradca prezydenta.
Za chwilę okaże się, czy opisana zmiana w KPRM jest elementem przygotowań do przetasowania w obszarze służb specjalnych. Napięcia wokół nich są coraz lepiej widoczne. Wielu w obozie Tuska pracuje na zmiany podważając pozycję Tomasza Siemoniaka
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747134-zmiany-w-zarzadzaniu-sluzbami-dziwne-ruchy-w-kprm
